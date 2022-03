Überfall auf Seniorin in Hamburg: Passanten schnappen Räuber

Ein 25-Jähriger hat am Dienstagnachmittag versucht, eine Seniorin in Wandsbek auszurauben. Die 80-Jährige hatte am Automaten Geld abgehoben, auf das es der Mann offenbar abgesehen hatte. Aufmerksame Passanten nahmen die Verfolgung auf, schnappten den Räuber und übergaben ihn Polizei.

Gegen 15.50 Uhr habe die Frau an einem Automaten in der Wandsbeker Marktstraße Geld abgehoben und es anschließend in ihrer Tasche verstaut. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bedrängte sie ein 25 Jahre alter Mann sie dabei und versuchte, das Geld zu klauen. Den ersten Versuch konnte die 80-Jährige noch mit Erfolg abwehren.

Hamburg-Wandsbek: Passanten stellen 25-jährigen Dieb

Anschließend zurrte sie ihre Tasche auf dem Gepäckträger ihres Fahrrads fest und fuhr weg. Als sie kurz darauf an einer roten Ampel warten musste, setzte der 25-Jährige zu einem zweiten Raub-Versuch an. Er riss die Tasche vom Gepäckträger und flüchtete.

Die Frau, die bei dem Überfall unverletzt blieb, rief laut um Hilfe. Drei aufmerksame Zeugen bemerkten das – und nahmen die Verfolgung auf. Nicht weit vom Tatort gelang es ihnen, den Räuber zu stellen und festzuhalten.

Anschließend übergaben sie den 25-Jährigen den hinzugerufenen Polizeibeamten. Die Tasche der 80-Jährigen und ihr leeres Portemonnaie tauchten auf dem Fluchtweg des Mannes wieder auf. Bei der Durchsuchung auf der Wache stellten die Beamten zudem das geklaute Bargeld in der Unterhose des 25-Jährigen sicher.

Er habe schon mehrere Haftstrafen absitzen müssen, teilte die Polizei weiter mit. Das Raubdezernat hat die Ermittlungen übernommen. (fbo)