Bei Polizei-Einsatz in Hamburg: Mann springt aus Fenster

An der Rostocker Straße im Hamburger Stadtteil St. Georg sind bei einem Einsatz am Dienstag Spezialkräfte der Polizei angefordert worden: Es hatte einen Streit zweier Personen gegeben – am Ende sprang eine aus dem Fenster.

Um kurz vor 13 Uhr war ein Stadtteilpolizist von einem 23-Jährigen angesprochen worden, wie eine Sprecherin der MOPO mitteilte. Der Mann behauptete, er würde von einer anderen Person bedroht und sogar gegen seinen Willen in der Wohnung festgehalten.

Bei Spezialkräfte-Einsatz: Mensch springt aus dem Fenster

Da die Lage und die Gefahr von außen für die Beamten nicht abzuschätzen war, forderten sie Kräfte der Feuerwehr und eigene Spezialkräfte an.

„Im Verlauf des Einsatzes ist der 23-Jährige aus dem ersten Stock dann in ein Sprungtuch der Feuerwehr gesprungen“, so die Polizeisprecherin. Spezialkräfte stürmten und durchsuchten daraufhin die Wohnung und nahmen den mutmasslichen Täter (34) fest.

Näheres zu den Hintergründen war zunächst nicht bekannt. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte die Sprecherin. (dg)