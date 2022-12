Der Fokus des Einsatzes lag im Nordwesten Hamburgs: in Eidelstedt, wo am Astweg der mutmaßliche Haupttäter (25) wohnt. Maskierte Beamten des in dem Fall zuständigen Drogendezernats (LKA 68) rammten die Tür ein, filzten die Räume. Und einen Toyota C-HR, der vor dem Wohnhaus geparkt war. Ein Hybrid mit ortsfremden Kennzeichen.

Großeinsatz in Hamburg: Die Polizei hat am Freitag mehrere Objekte in der ganzen Stadt durchsucht und dabei diverse Haftbefehle vollstreckt. Es geht nach MOPO-Informationen um Drogenhandel im größeren Stil und deren Auslieferung durch sogenannte Drogen-Taxis. Ein Modell, das sich immer größerer Popularität erfreut.

„Drogen-Taxis“: Großeinsatz der Polizei in Hamburg

Darin fanden Polizisten Bargeld ​​​​​​​und weitere mögliche Beweise. Ein Beamter fuhr das Auto mit der Erlaubnis des Besitzers weg. Der graue Wagen wurde als mögliches Beweismittel beschlagnahmt.

/ MARIUS ROEER Beamte filzen einen grauen Toyota. Beamte filzen einen grauen Toyota.

Eine weiße Mercedes A-Klasse wurde wenig später ebenfalls von den Kripo-Leuten geöffnet. Zuvor war bereits ein anderer Teil der Beamten in einem Hauseingang an derselben Straße verschwunden, auf der gegenüberliegenden Seite. Andere wiederum durchsuchten ein Reihenhaus an der nur einen Kilometer entfernten Heimstättenstraße.

Ein weiterer Zugriffsort lag im Bereich St. Pauli: Dort wurde ein Mann von den Beamten in Handschellen abgeführt. Insgesamt wurden rund 20 Adressen von der Kripo angesteuert und durchsucht, darunter in Altona und Stellingen. Fünf Haftbefehle wurden vollstreckt. Einer sogar in Prag. „Der Mann wurde dort angetroffen und verhaftet“, so eine Polizeisprecherin.

/ MARIUS ROEER Die Beamten stellen mögliche Beweise sicher. Die Beamten stellen mögliche Beweise sicher.

Am Rande des Großeinsatzes kam es zu einem Unfall: Eine Polizistin erfasste mit ihrem zivilen Fahrzeug an der Kieler Straße/Ecke Elbgaustraße ein fahrradfahrendes Kind. Es stürzte auf den Asphalt, stand aber laut Polizei-Angaben wieder auf und fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen in dem Fall (Tel. 428 65 29 61).

Drogen- oder auch Koks-Taxis sind der neue Trend. Für Kunden ist es wie das Bestellen einer Pizza: Ein Anruf oder eine Textnachricht, vorrangig über Telegram, Signal oder WhatsApp, reicht – kurz darauf kommt dann die bestellte Ware. Kokain, Marihuana, Ecstasy, Amphetamine – die Auswahl variiert je nach Anbieter.

Die Täter gehen arbeitsteilig vor: Einer ist für die Kommunikation mit Kunden zuständig, der andere fürs Einpacken der Drogen, der Dritte kümmert sich um das Ausliefern. Eine Männer-Gruppe aus dem Kreis Segeberg, die auch nach Hamburg geliefert haben soll, hat angeblich mehrere hunderttausend Euro Umsatz gemacht – im Monat.

„Es ist einfach, schnell und unkompliziert“, erzählt ein Konsument der MOPO. „Du musst dich nicht mehr bewegen, kannst vom Sofa aus dein Zeug bestellen.“