Großes Hamburger Kino seit Monaten dicht – Betreiber taucht aus der Versenkung auf

Seit fast drei Monaten sind die Türen des UCI-Kino im „Othmarschen Park” bereits geschlossen. Wann hier wieder Filme vor Publikum gezeigt werden, ist bislang ungewiss. Zuletzt hatte die Kinokette nicht mehr auf Anfragen reagiert – jetzt meldet sie sich zurück.

Ende Juli hatte UCI das Kino in Othmarschen zur Hauptabendvorstellung „aufgrund eines Wasserschadens in Folge sehr starker Regenfälle“ geschlossen, teilte eine Sprecherin Anfang August der MOPO mit. Wann das Kino wieder öffnen könne, ließe sich noch nicht konkret beantworten. „Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck an einer Sichtung und Behebung der entstandenen Schäden“, hieß es damals.

UCI-Kino in Othmarschen geschlossen

Heute, fast drei Monate später, sind die Glastüren des Kinos weiterhin verschlossen. Die MOPO fragt daher erneut bei UCI nach. „Wir können aktuell leider kein neues Update zur Situation in Othmarschen geben”, antwortet eine Sprecherin. „Die Situation befindet sich weiterhin in Klärung. Sobald wir neue Informationen haben, melden wir uns mit einer Info und bitten bis dahin um Verständnis.“

Das Kino in der Baurstraße 2 wurde 1999 eröffnet, hat neun Säle und bietet bis zu 2700 Besuchern Platz. Im unteren Stockwerk des Gebäudes befinden sich gastronomische Angebote und ein Bowlingcenter. Diese Einrichtungen sind nicht vom Wasserschaden betroffen, hier läuft der Betrieb ganz normal.