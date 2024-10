Trotz Haftstrafe: „4 Blocks“-Star bei seiner Filmpremiere in Hamburg

Eigentlich sitzt der Schauspieler und Regisseur Kida Khodr Ramadan im Gefängnis – für seinen neuen Film „Haltlos“ war er am Montag trotzdem zur Premiere im Abaton-Kino im Grindelviertel. Dafür hatte er extra Hafturlaub beantragt.

Der 48-Jährige war der Star in der preisgekrönten ARD-Serie „4 Blocks“, in denen er das Oberhaupt eines kriminellen Clans im Berliner Bezirk Neukölln spielt. Aber auch im echten Leben hat Ramadan Ärger mit der Justiz und sitzt nach mehreren Verkehrsdelikten seit Anfang August im Gefängnis.

Im Februar 2022 wurde er wegen 33 Fällen, in denen er ohne Fahrerlaubnis gefahren war, verurteilt. Im Februar 2024 folgte eine weitere Verurteilung zu zehn Monaten Haft, weil er erneut ohne Führerschein erwischt wurde.

Kida Khodr Ramadan sitzt seit August im Berliner Gefängnis

Diese Haftstrafe sitzt er derzeit im offenen Vollzug in einem Gefängnis in Berlin-Spandau ab. Das bedeutet, er darf tagsüber zur Arbeit gehen und muss abends in die JVA zurückkehren. Bei Instagram warb der Schauspieler allerdings auch für abendliche Vorführungen seines „Haltlos“-Films in seiner Anwesenheit – und war am Montag im Abaton-Kino im Grindelviertel zu Gast.

Für die Kino-Tour hatte sich der Kölner Verleih „Rapid Eye Movie“ erfolgreich bei der Berliner Justiz für eine Sondergenehmigung des Regisseurs eingesetzt. „Lockerungen dürfen gewährt werden, wenn sie der Erreichung des Vollzugsziels dienen und es verantwortet werden kann zu erproben, dass die Inhaftierten sich weder dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen noch die Lockerungen zur Begehung von Straftaten missbrauchen werden“, erklärte Denise Schlesing von der Berliner Justizbehörde im „Abendblatt“. „Sie dienen insbesondere auch der Vermeidung von Arbeitsplatzverlust, der Aufrechterhaltung förderlicher Sozialkontakte sowie der Vorbereitung auf die Entlassung.“

Darum geht es im Film „Haltlos“ von Kida Khodr Ramadan

Im Film „Haltlos“ spielt die Schauspielerin Lilith Stangenberg („Wild“) die schwangere Martha, die alleine ihr Kind bekommt und sich gleichzeitig gegen den gesellschaftlichen und sozialen Druck durchsetzen muss. Es ist nach „In Berlin wächst kein Orangenbaum“ der zweite Film von Kida Khodr Ramadan. Der will nach Absitzen seiner Haftstrafe übrigens auf jeden Fall seinen Führerschein machen.