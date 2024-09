Hamburger U-Bahn-Linie wochenlang eingeschränkt

Ab Dienstag, den 10. September, kommt es auf der U-Bahnlinie 3 zu erheblichen Einschränkungen: Zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Barmbek fährt die Linie nur im Pendelbetrieb.

Grund dafür ist die notwendige Erneuerung von Gleisen und Weichen, um größere Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Die Arbeiten werden bis zum Betriebsschluss des 26. Septembers dauern und zu der Zeit fährt die U3 in einem 15- beziehungsweise nachts im 20-Minuten-Takt. Das anschließende Umsteigen ist erfordert.

Alternativ kann man bei der Fahrt in die Innenstadt die U1 wählen. Infos gibt es in der hvv-App und über Aushänge oder Durchsagen an den Haltestellen. (ego)