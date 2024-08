Wichtige Neuigkeiten für die etwa 10.000 Fahrgäste, die täglich am Bahnhof in Rahlstedt ein-, aus- oder umsteigen: Eigentlich sollten sie aufgrund der Bauarbeiten für die neue S-Bahn-Linie S4 auf einen Ersatz-Bahnhof ausweichen – doch jetzt hat die Deutsche Bahn plötzlich andere Pläne. Was bedeutet das für Pendler?