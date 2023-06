Die längsten U-Bahn-Fahrtreppen Hamburgs werden erneuert. Ab dem 2. Juli sollen die Rolltreppen an der U2-Haltestelle Messehallen ausgetauscht werden. Betroffen sind die Fahrtreppen in Schalterhalle B (Ausgang Sievekingplatz). Einschränkungen im U-Bahn-Betrieb soll es nicht geben.

Der Austausch der 48,5 Meter langen Fahrtreppen an der U2-Haltestelle Messehallen sei eine technische wie logistische Herausforderung, teilte die Hamburger Hochbahn am Montag mit. Die Hochbahn habe die Arbeiten dabei so geplant, dass der U-Bahn-Betrieb während der Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.

Hamburg: Längste U-Bahn-Rolltreppen werden erneuert

Bereits 2018 wurden drei der sechs Fahrtreppen in der Schalterhalle A (Ausgang Richtung Marktstraße/Karolinenstraße) erneuert. Jetzt sind die drei Fahrtreppen in Schalterhalle B (Ausgang Sievekingplatz) der Station dran. Mit rund 34 Jahren haben sie den Angaben zufolge das Ende ihrer wirtschaftlichen Lebenszeit erreicht. Da die drei Fahrtreppen nacheinander erneuert werden, soll das Gesamtprojekt bis Ende 2023 dauern.

Der Austausch läuft in Etappen: Die erste der drei Fahrtreppen wird ab dem 2. Juli demontiert, in sieben Teile zerlegt und über eine Deckenkonstruktion ausgehängt. Die Einzelteile werden anschließend mit einem Kran auf die Straßenebene auf einen Lkw verladen und abtransportiert. Auch die neue Fahrtreppe wird über die Straße transportiert. Damit die Fahrgäste auch während der Bauarbeiten den Ausgang Richtung Sievekingplatz nutzen können, werde immer eine Fahrtreppe als feste Treppe zur Verfügung stehen. (dpa/mp)