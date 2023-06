Die Türen der U-Bahn schließen sich mit einem Warnsignal, jetzt geht es los: In der Fahrerkabine blinkt ein grüner Knopf auf, der signalisiert, dass das Fahrzeug bereit ist. Drückt der Fahrer darauf, ist das seine letzte Handlung bis zur nächsten Haltestelle – den Rest übernimmt ein Computer. Schon bald sollen diese teilautomatischen U-Bahnen auf einer bestimmten Strecke in Hamburg unterwegs sein. Die Frage bleibt: Warum braucht es eigentlich überhaupt noch einen Fahrer?

Mit einem Ruck setzt sich die U-Bahn auf der circa zwei Kilometer langen Teststrecke, einem Abstellgleis in Farmsen-Berne, in Bewegung und steuert die nächste sogenannte virtuelle Haltestelle an. Es ist ein simulierter Haltepunkt auf freier Strecke, ohne Bahnsteig. Dort angekommen bremst der Wagen sanft, dann kommt der Fahrer wieder ins Spiel: Er öffnet und schließt die Türen und gibt dem Computer das Signal zur Weiterfahrt.

Wo sollen die teilautomatischen U-Bahnen künftig fahren?

Anders als eine bisherige U-Bahn-Fahrt fühlt es sich als Fahrgast jedenfalls nicht an – ob der Computer gefahren wäre oder ein Mensch, ich hätte es nicht bemerkt. „Deshalb nennen wir diese Technologie auch unseren unsichtbaren Champion“, sagt Hochbahn-Technik Vorstand Jens-Günter Lang. „Es wird unseren U-Bahn-Betrieb um ein Vielfaches modernisieren und optimieren – im Idealfall bekommen die Fahrgäste davon aber nicht viel mit.“

Der Fahrer bleibt noch an Bord und überwacht das Handeln des Computers. Marius Roeer Der Fahrer bleibt noch an Bord und überwacht das Handeln des Computers.

Außer: Es werden viel mehr U-Bahnen. Profitieren soll vor allem der Hamburger Osten mit seinen Linien U2 und U4. Geplant ist, künftig zwischen Mümmelmannsberg/Billstedt und Horner Rennbahn vier statt nur zwei Züge alle zehn Minuten fahren zu lassen. Ab der Horner Rennbahn bis in die City, wo U2 und U4 gleichzeitig verkehren, rechnet die Hochbahn mit bis zu sechs Zügen in zehn Minuten – umgerechnet ist das alle 100 Sekunden eine Bahn.

So funktioniert das Computer-System hinter der U-Bahn

Vor allem der Abschnitt zwischen Berliner Tor und Burgstraße soll dadurch entlastet werden, der mit täglich 90.000 Fahrgästen bereits eine der am meisten frequentiertesten Strecken Hamburgs ist. Dazu kommt: Das Bremsen mit dem Computer ist laut der Hochbahn viel effizienter, als es ein Mensch je leisten könnten – dadurch werden perspektivisch 20 Prozent Energie eingespart.

Wie fährt es sich in der halb-automatischen U-Bahn? MOPO-Reporterin Annalena Barnickel hat es ausprobiert. Marius Röer Wie fährt es sich in der halb-automatischen U-Bahn? MOPO-Reporterin Annalena Barnickel hat es ausprobiert.

Möglich macht das alles das CBTC (Communication-based train control), ein technisches System von Siemens. Einfach erklärt kommunizieren dadurch alle Züge in einem gemeinsamen Netzwerk – also untereinander, mit einem Streckencomputer und mit den Stellwerken. So weiß jeder, wer sich wo gerade befindet.

U-Bahnen und Strecken müssen erst noch umgerüstet werden

Dafür müssen sowohl die zunächst 163 vorgesehenen U-Bahn-Wagen als auch die Strecke technisch nachgerüstet werden. In der Fahrerkabine gibt es künftig Bordcomputer und ein neues Display: Dieses zeigt unter anderem die erlaubte und die aktuelle Geschwindigkeit sowie die Entfernung zur nächsten U-Bahn an. Denn künftig fahren die Züge nicht mehr in einem starren Abstand hintereinander sondern variieren je nach Strecke und Sicherheit. „Moving Blocks“ nennt sich das. Je kürzer der Abstand, desto mehr U-Bahnen sind möglich.

Am Rand der Gleise werden alle 200 bis 300 Meter sogenannte „Access Points“ errichtet, mit denen die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Stellwerk gewährleistet wird. Dazu kommen Balisen, Informationspunkte, innerhalb der Gleise, die genau Bescheid wissen, wo sich welcher Zug gerade befindet.

Warum muss ein Fahrer immer noch an Bord sein?

Warum setzt die Hochbahn aber auf einen teilautomatischen Betrieb mit Fahrern? „Es geht hier nicht um eine Kostenfrage, sondern um eine Verbesserung des Angebots“, betont Lange. „Da sind unsere Fahrerinnen und Fahrer weiterhin unverzichtbar – nur die Aufgaben verändern sich. Sie sind weiterhin für den Fahrgastwechsel verantwortlich und können im Notfall immer eingreifen.“

Die „Balisen“ in den Gleisen wissen genau, wann welcher Zug sich wo befindet. Marius Roeer Die Balisen in den Gleisen wissen genau, wann welcher Zug sich wo befindet.

Vom Testgleis in Farmsen-Berne soll es dann ab Ende 2026 auf die U4-Strecke von Elbbrücken bis Jungfernstieg und auf die U2-Strecke zwischen Horner Geest und Christuskirche gehen. Ab Ende 2029 werden die Halb-Mensch-halb-Roboter-U-Bahnen dann auch auf dem Abschnitt Horner Rennbahn bis Mümmelmannsberg unterwegs sein.

Die Kosten beziffert die Hochbahn mit 200 Millionen Euro. Das ist aber nur ein erster Schritt: Ist das alles erst einmal angelaufen, könnten die anderen U-Bahn-Linien folgen. Die neue U5 wird hingegen als einzige Linie vollständig computergesteuert werden.