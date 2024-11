U1 wochenlang gesperrt: Das sollten Pendler jetzt wissen

Pendler müssen wieder starke Nerven haben: Ab Montag wird ein Teil der U1 für fünf Wochen gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der U-Bahnlinie U5 im Hamburger Norden. Fahrgäste müssen nun mit längeren Fahrtzeiten rechnen.

Die Hamburger U-Bahnlinie U1 wird von Montagmorgen an für knapp fünf Wochen teils gesperrt. Zwischen den Haltestellen Lattenkamp und Ohlsdorf wird bis zum 10. Dezember an einer Verknüpfung zur geplanten U5 gearbeitet, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Dort werden in der Zeit die Gleise umgelegt, damit die Bauarbeiten an den Bahnsteigen weitergehen können.

Fahrgäste müssen mit längerer Fahrtzeit rechnen

Während der Sperrung fahren Ersatzbusse zwischen Lattenkamp und Ohlsdorf. Laut der Hochbahn müssen Fahrgäste mit einer bis zu 20 Minuten längeren Fahrt rechnen.

An der Sengelmannstraße sollen Fahrgäste künftig zwischen der U1 und der neuen U5 umsteigen können. Dafür wurde bereits ein weiterer Bahnsteig errichtet, an dem nach der Sperrung vorerst die U1 halten wird, wie die Hochbahn erklärte. Dann soll im laufenden Betrieb auch der südliche Bahnsteig umgebaut werden.

Die Eröffnung des ersten Abschnitts der U5, von Bramfeld über den Bahnhof Sengelmannstraße zum Borgweg, ist für 2033 geplant. Der Rest der vollautomatischen Linie über den Hauptbahnhof, das Universitätsklinikum und Hagenbecks Tierpark bis nach Stellingen soll bis 2040 folgen. (dpa/mp)