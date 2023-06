Hier ist die U1 am Wochenende gesperrt

Brückenbauarbeiten führen am kommenden Wochenende zu einer Sperrung auf der Linie U1 in Hamburg. Trotz Ersatzverkehr müssen sich Ausflügler und Nachtschwärmer deshalb auf längere Fahrzeiten einstellen.

Von diesem Freitag (23. Juni) ab 21.30 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag (25. Juni) fahren keine Bahnen der Linie U1 zwischen den Stationen Farmsen und Wandsbek-Gartenstadt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen soll eingerichtet werden und im Takt der U-Bahn fahren. Dennoch werde sich die Fahrzeit laut Hochbahn um bis zu 20 Minuten verlängern.

Wandsbek: Hochbahn tauscht alte Brücken aus

An der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt wird in dieser Zeit eine neue Eisenbahnbrücke für die U3 eingehoben. Der Abschnitt wird von der U3 jedoch nur zum Kehren benutzt, wie Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum erklärt. Daher ist sie von den Arbeiten nicht betroffen. Allerdings wird die neue Brücke der U3 über die Brücken der U1 gehoben, so dass diese Linie gesperrt werden muss. Insgesamt sollen vier historische Brücken sukzessive ersetzt werden.

Das Projekt soll nach Angaben der Hochbahn überwiegend unter „rollendem Rad“ umgesetzt werden, das heißt bei laufendem Betrieb. Für den Einhub ist jedoch eine Sperrung erforderlich, die nicht nur die U1 betrifft: Auch die Lesserstraße, über die die Brücken führen, wird das Wochenende über gesperrt sein.

Die Hochbahn rechnet damit, das Projekt bis zum Februar 2024 vollständig abzuschließen. Die Baukosten betragen rund 22 Millionen Euro. Die Arbeiten betreffen zahlreiche Menschen im Viertel: Unter der Woche steigen an der Station Wandsbek-Gartenstadt täglich etwa 60.000 Fahrgäste ein und aus – rund 900 Bahnen machen hier Halt. (doe)