U-Bahn in Hamburg: U1 hält wieder – Bauarbeiten gehen aber weiter

Ab Montag heißt es wieder „Nächster Halt Steinstraße“. Fahrgäste der U1 können hier künftig wieder ein- und aussteigen. In einer Pressemitteilung teilte der HVV am Donnerstag mit, dass am kommenden Wochenende die Bauarbeiten zum barrierefreien Ausbau abgeschlossen werden.

Die Baustelle wird allerdings nicht stillstehen. Fertig sind dann die erhöhten Bahnsteige, ein Leitsystem für Sehbehinderte und der Schacht, in dem ab Frühjahr 2021 der Aufzug im Bereich Wallringtunnel/Steintorwall fahren soll. Laut HVV laufen die Kosten für den barrierefreien Ausbau auf 5,2 Millionen Euro hinaus.

U1 in Hamburg: U-Bahn hält wieder an der Steinstraße

Angesetzt war das Ende der Sperrung eigentlich für Mitte August. Grund dafür: „Nicht vorhersehbare Schwierigkeiten beim Abbruch der zwei Stahlbetondecken für den Aufzugsschacht“, so der HVV.

Zusätzlich zum Ausbau der Steinstraße werden noch die U1-Haltestelle Jungfernstieg und die Haltestellen Mönckebergstraße und Rathaus der U3 barrierefrei umgebaut. Der HVV plant bis Anfang 2022 den barrierefreien Ausbau von 95 Prozent des Hamburger U-Bahn-Netzes. (hns)