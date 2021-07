Hamburgs oberster Impfarzt weist CSU in ihre Schranken

In weniger als zwei Wochen enden die Sommerferien in Hamburg und die Schüler:innen kehren wieder in ihre Klassenräume zurück. Die Angst vor steigenden Infektionszahlen ist bei vielen Politiker:innen groß. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nun zum Thema Impfen an Schulen geäußert – und wurde auf Twitter von Hamburgs oberstem Impfarzt prompt in die Schranken gewiesen.

„Wir müssen ein gemeinsames Impfprogramm für Schüler beschließen!“, twitterte die CSU am Freitagabend die Aussagen von Markus Söder. Die Ständige Impfkommission (StiKo) sei zwar skeptisch, aber man brauche eine höhere Impfquote, heißt es weiter in dem Post.

Hamburgs oberster Impfarzt wettert gegen CSU

Hamburgs oberster Impfarzt Dr. Dirk Heinrich ließ dieses Statement nicht unkommentiert und konterte auf Twitter: „Noch sind Impfentscheidungen von Patient und Arzt zu treffen im Lichte der wissenschaftlichen Evidenz und nicht von der CSU – Gott sei Dank!!!“

Noch sind Impfentscheidungen von Patient und Arzt zu treffen im Lichte der wissenschaftlichen Evidenz und nicht von der CSU – Gott sei Dank!!! — Dr. Dirk Heinrich (@VorsitzenderNAV) July 24, 2021

Auch die StiKo hält bei der Frage der Corona-Impfung von Kindern weiteres Abwarten für geboten. Es sollten sich primär Erwachsene impfen lassen, sagte Kommissions-Mitglied Eva Hummers noch am Mittwoch dem „Mannheimer Morgen“.

Selbst Bundesbildungsministerien Anja Karliczek (CDU) forderte unter der Woche Erwachsene dazu auf, sich aus Solidarität gegenüber Kindern und Jugendlichen impfen zu lassen. Die Pläne der CSU scheinen damit vorerst nicht realisierbar zu sein. (alu/mp)