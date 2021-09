Die Anklage liest sich ziemlich verrückt: Ein Mann soll in die Wohnung eines Nachbarn eingebrochen haben, dort die Küche zugemüllt, den Herd herausgerissen und zwei Türen ausgehebelt und gegen seine eigenen ausgetauscht haben. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage der MOPO erklärt, war der bisherige Mieter aus seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Fuhlsbüttler Straße bereits ausgezogen und hatte diese auch ordnungsgemäß geräumt. Sein Nachbar soll sich dann am in der Tür befindlichen Briefkastenschlitz zu Schaffen gemacht haben. Laut Anklage riss er die Abdeckung ab und griff mit der Hand durch den Schlitz. Dann soll er die Türklinke heruntergedrückt und sich so Zugang zur Wohnung verschafft haben.

Hamburg: Einbrecher soll Türen gegen seine eigenen getauscht haben

In der Wohnung soll er dann Müll in der Küche abgelegt und den Herd herausgerissen haben. Zudem soll er zwei unversehrte Zimmertüren gegen kaputte Türen aus seiner Wohnung ausgetauscht haben. Eine Nachbarin hatte später die offenstehende Wohnungstür bemerkt und den Mieter informiert.

Am Dienstag muss sich der 34-jährige Tatverdächtige vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten.