Trotz Krise: Hamburgs Alstertanne soll leuchten – mit einer Änderung

Weihnachtsbeleuchtung trotz Energiekrise? Das ist aktuell heiß umstritten. Doch jetzt steht fest: Die Alstertanne auf der Binnenalster in der Hamburger Innenstadt soll auch in diesem Jahr wieder leuchten.

„Die Alstertanne mit ihren Lichtern vermittelt seit jeher Zuversicht in der Adventszeit. Darauf wollen wir gerade in diesen schwierigen Zeiten nicht verzichten“, erklärte der Leiter des Bezirksamts Mitte, Ralf Neubauer, am Mittwoch.

Energiekrise in Hamburg: Weihnachtsbeleuchtung angepasst

Ende November soll die Tanne auf der Plattform, auf der sonst die Alsterfontäne Wasser speit, leuchten. „Durch eine Reduzierung der Beleuchtungszeiten, angepasst an die Weihnachtsbeleuchtung in der Hamburger Innenstadt – nach aktuellem Stand von 13 bis 23 Uhr – ist dies auch mit einer deutlichen Energieeinsparung verbunden“, sagte Neubauer.

Der Stromverbrauch habe im vergangenen Jahr rund 9600 Kilowattstunden betragen. Erleuchtet wurde die Tanne dabei den Angaben zufolge hauptsächlich mit Halogen-Energiespar-Leuchtmitteln. Zudem seien LED-Lauflichter und Xenon-Flashlampen im Einsatz gewesen. (dpa/ncd)