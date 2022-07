Triathlon in Hamburg: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Mit dem Slogan „The World’s Biggest Tri“ wirbt das Triathlon-Event in Hamburg – der „größte Triathlon der Welt“. Aber wenn am kommenden Wochenende (9. und 10. Juli) wieder Zehntausende Sportbegeisterte im Herzen der Hansestadt schwimmen, laufen und Fahrrad fahren, kommt es auch erneut zu zahlreichen Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen. Die MOPO gibt Ihnen einen Überblick, welche Gebiete Sie wann meiden sollten – und wie Sie stattdessen trotzdem an Ihr Ziel kommen.

Wie in den vergangenen Jahren werden verschiedene Streckenabschnitte zu verschiedenen Zeiten gesperrt sein. Das liegt daran, dass es auch in diesem Jahr wieder drei verschiedene Triathlon-Strecken geben wird: den Innenstadtkurs rund um den Rathausmarkt für das Eliterennen sowie einen Jedermannkurs für Samstag und für Sonntag.

Damit Sie auch kurzfristig sichergehen können, ob Ihre geplante Route gerade möglich ist, bietet der Veranstalter auf seiner Website für Samstag und für Sonntag eine interaktive Karte mit allen Sperrungen zu den unterschiedlichen Zeitpunkten des Tages sowie ein Verkehrsinfo-Telefon der Polizei Hamburg (Samstag und Sonntag jeweils von 5.45 Uhr bis 17 Uhr) unter 040 / 428 65 65 65 an.

Triathlon in Hamburg: Zahlreiche Straßen in Innenstadt gesperrt

Alle Kurse sind während der Wettkämpfe jeweils vollständig für den Verkehr gesperrt. Fußgänger werden entlang der Strecke mehrere Möglichkeiten haben, sie zu überqueren, müssen aber in jedem Fall mit Wartezeiten rechnen.

Folgende Straßen gehören am Samstag zu den gesperrten Streckenabschnitten:

Jedermannkurs, Radstrecke (gesperrt von ca. 5.45 Uhr bis 12.30 Uhr) über Wallringtunnel (beide Fahrtrichtungen), Deichtorplatz, Dovenfleet, Zippelhaus, Bei den Mühren, Kajen (beidseitig), Vorsetzen (beidseitig), Johannisbollwerk (beidseitig), Bei den St. Pauli Landungsbrücken (beidseitig), St. Pauli Hafenstraße, Helgoländer Allee, Reeperbahn (Südseite), Pepermölenbek, St. Pauli Fischmarkt bis Höhe Große Elbstraße.

(gesperrt von ca. 5.45 Uhr bis 12.30 Uhr) über Wallringtunnel (beide Fahrtrichtungen), Deichtorplatz, Dovenfleet, Zippelhaus, Bei den Mühren, Kajen (beidseitig), Vorsetzen (beidseitig), Johannisbollwerk (beidseitig), Bei den St. Pauli Landungsbrücken (beidseitig), St. Pauli Hafenstraße, Helgoländer Allee, Reeperbahn (Südseite), Pepermölenbek, St. Pauli Fischmarkt bis Höhe Große Elbstraße. Jedermannkurs, Laufstrecke (gesperrt von ca. 6.30 Uhr bis 13 Uhr) über Alsterufer, Alsterterrasse, Neue Rabenstraße, Fontenay (südliche Fahrspur). Außerdem: Neuer Jungfernstieg (wasserseitig), Jungfernstieg, Neuer Wall bis Poststraße.

Folgende Straßen gehören am Sonntag zu den gesperrten Streckenabschnitten:

Jedermannkurs, Radstrecke (gesperrt von ca. 5.45 Uhr bis 13.45 Uhr) zusätzlich zu den gesperrten Straßen am Samstag auch über Breite Straße und Palmaille (beidseitig).

(gesperrt von ca. 5.45 Uhr bis 13.45 Uhr) zusätzlich zu den gesperrten Straßen am Samstag auch über Breite Straße und Palmaille (beidseitig). Jedermannkurs, Laufstrecke (gesperrt von ca. 7 Uhr bis 14.30 Uhr) zusätzlich zu den gesperrten Straßen am Samstag auch über Harvestehuder Weg (stadtauswärts), Krugkoppelbrücke (in Fahrtrichtung Osten), Fernsicht (in Fahrtrichtung Osten), Bellevue sowie Große Bleichen.

Hamburg Triathlon: Straßensperren auch außerhalb der Wettkämpfe

Neben den Streckenabschnitten wird am Wochenende außerdem auf zahlreichen anderen Straßen in Hamburg mit Behinderungen zu rechnen sein – auch außerhalb der Wettkampfzeiten. Das gilt insbesondere für folgende Bereiche:

Ballindamm wasserseitig : Sperrung von Freitag (10 Uhr) bis Montag (6 Uhr).

: Sperrung von Freitag (10 Uhr) bis Montag (6 Uhr). Ballindamm häuserseitig : Sperrung von Freitag (20 Uhr) bis Montag (6 Uhr).

: Sperrung von Freitag (20 Uhr) bis Montag (6 Uhr). Neuer Jungfernstieg wasserseitig : Sperrung von Freitag (20 Uhr) bis Sonntag (19 Uhr).

: Sperrung von Freitag (20 Uhr) bis Sonntag (19 Uhr). Wallringtunnel: Sperrung am Samstag und Sonntag (jeweils 5 Uhr bis 17 Uhr).

Sperrung am Samstag und Sonntag (jeweils 5 Uhr bis 17 Uhr). Große Johannisstraße : Sperrung zwischen Rathausstraße und Rathausmarkt von Donnerstag (20 Uhr) bis Sonntag (22 Uhr) in beide Richtungen gesperrt.

: Sperrung zwischen Rathausstraße und Rathausmarkt von Donnerstag (20 Uhr) bis Sonntag (22 Uhr) in beide Richtungen gesperrt. Hauptbahnhof : Sperrung der Lombardsbrücke am Samstag (5 Uhr bis 17 Uhr) und Sonntag (5 Uhr bis 19 Uhr). Ausweichroute über Kennedybrücke, An der Alster, Sechslingspforte, Steindamm, Kreuzweg, Adenauer Allee, Steintorplatz und Kirchenallee bzw. Willy-Brandt-Straße, Deichtortunnel, Amsinckstraße, Nordkanalbrücke, Hammerbrookstraße, Kurt-Schumacher-Allee, Adenauer Allee, Steintorplatz und Kirchenallee.

Hafencity : Anfahrt ausschließlich über die Elbbrücken (Ausfahrt Veddel) und Versmannstraße möglich. Anfahrt über Kornhausbrücke, Brooksbrücke, Niederbaumbrücke und Oberbaumbrücke am Samstag (5.45 Uhr bis 12.45 Uhr) und Sonntag (5.45 Uhr bis 13.45 Uhr) gesperrt. Ausfahrt über Oberbaumbrücke aber jederzeit möglich.

: Anfahrt ausschließlich über die Elbbrücken (Ausfahrt Veddel) und Versmannstraße möglich. Anfahrt über Kornhausbrücke, Brooksbrücke, Niederbaumbrücke und Oberbaumbrücke am Samstag (5.45 Uhr bis 12.45 Uhr) und Sonntag (5.45 Uhr bis 13.45 Uhr) gesperrt. Ausfahrt über Oberbaumbrücke aber jederzeit möglich. Innenstadt : Anfahrt im Süden über Deichtortunnel und Willy-Brandt-Straße sowie im Norden über An der Alster, Kennedybrücke, Alsterglacis und Theodor-Heuss-Platz empfohlen.

: Anfahrt im Süden über Deichtortunnel und Willy-Brandt-Straße sowie im Norden über An der Alster, Kennedybrücke, Alsterglacis und Theodor-Heuss-Platz empfohlen. St. Pauli : Anfahrt des Gebiets Reeperbahn und Hafenstraße bzw. Pepermölenbek und Helgoländer Allee am Samstag (5.45 Uhr bis 12.30 Uhr) und Sonntag (5.45 Uhr bis 13.45 Uhr) nur über die Hamburger Hochstraße oder die Seewartenstraße.

Altona : Anfahrt des Gebiets Fischmarkt / Große Elbstraße / Neumühlen am Sonntag nur über die Kaistraße möglich.

: Anfahrt des Gebiets Fischmarkt / Große Elbstraße / Neumühlen am Sonntag nur über die Kaistraße möglich. Binnenalster und Kleine Alster : Sperrung für den allgemeinen Boots- und Schiffsverkehr (auch Sportbootverkehr wie Kanus, Ruder- und Segelboote) von Freitag (15 Uhr) bis Sonntag (17 Uhr).

: Sperrung für den allgemeinen Boots- und Schiffsverkehr (auch Sportbootverkehr wie Kanus, Ruder- und Segelboote) von Freitag (15 Uhr) bis Sonntag (17 Uhr). Hotel Vier Jahreszeiten : Anfahrt (außer während der Eliterennen) nur über Esplanade und Neuer Jungfernstieg möglich.

: Anfahrt (außer während der Eliterennen) nur über Esplanade und Neuer Jungfernstieg möglich. Parkhaus Alsterhaus: Keine An- und Abfahrt möglich am Samstag (ca. 12.45 Uhr bis 17 Uhr).

Am gesamten Wochenende uneingeschränkt befahrbar sind hingegen die Kennedybrücke, der Deichtortunnel sowie die Max-Brauer-Allee/ Elbchaussee. Für Autofahrer, die auf der A7 Richtung Altona/Wedel unterwegs sind, empfiehlt der Veranstalter die Umleitungsstrecke über den Deichtortunnel und die Willy-Brandt-Straße Richtung Westen.

Triathlon in Hamburg: Busverkehr im HVV beeinträchtigt

Fahrgäste des HVV müssen mit zahlreichen kurzfristigen Sperrungen und Umleitungen im Busverkehr rechnen. Der HVV empfiehlt deshalb, nach Möglichkeit auf U- und S-Bahnen auszuweichen und kurz vor Abfahrt auf der Website oder in der App zu überprüfen, ob die eigene Verbindung tatsächlich planmäßig abfahren kann. (rmy)