Ohne Sarg und Urne: Trauerfeier für Sternekoch Wollenberg im Michel

Der einst als bester Fischkoch der Welt ausgezeichnete Hamburger Star-Gastronom Michael Wollenberg kam Mitte Oktober bei einem Unglück in Istanbul ums Leben. Rund 200 Personen, darunter Prominente aus Sport und Show-Biz, nahmen am Donnerstagabend Abschied bei einer Trauerfeier im Michel – mit Fotos und vielen weißen Lilien, aber ohne Sarg oder Urne.

Unter den Trauergästen: Sportmoderator Gerhardt Delling mit Christina Block, Rotlichtgröße Carsten Marek, Boxer Özen-Otto und Enno Freiherr v. Ruffin.

Michael Wollenberg, dem die Trauer galt, hatte zuletzt die Restaurants „Wattkorn“ in Langenhorn und den Eichenkrug in Volksdorf betrieben, nach aufreibenden Jahren als Promi-Koch. Dann machte er einen Cut und stieg aus: Der Gastronom verkaufte seine Läden und machte sich mit seinem Wohnmobil nach Zypern auf, um dort den Ruhestand zu genießen. Dort kam er jedoch nie an.

Starkoch kam bei Verkehrsunfall ums Leben

Die Nachricht von seinem Tod war ein Schock: Freunde, Verwandte und Bekannte gaben Wollenbergs tödlichen Unfall in Sozialen Netzwerken bekannt. Der Sternekoch sei bei einem Unglück nahe Istanbul ums Leben gekommen. Ein Lkw soll in das parkende Wohnmobil gerast sein, in dem Wollenberg geschlafen habe.

Das könnte Sie auch interessieren: Michael Wollenberg (†60): Das wilde Leben des schillernden Star-Kochs

Ein Unfallbericht oder Polizeifotos vom Unglücksort sollen immer noch nicht vorliegen. Auch sind die sterblichen Überreste noch nicht in die Hansestadt überführt worden, weswegen der Abschied von Michael Wollenberg ohne Sarg oder Urne stattfinden musste. „Es bleiben viele Fragen“, sagte ein enger Bekannter zur MOPO.