Die martialische Wucht des Aufpralls habe Michael Wollenberg im Schlaf erfasst. Ein Lastwagen sei nachts in sein geparktes Wohnmobil gerast, berichten Freunde. Wollenberg, einer der schillerndsten Gourmet-Köche Deutschlands, war mit einem Bekannten und seinen Jagdhunden „Alpha“ und „Ares“ in der Türkei auf Durchreise. Ziel: das türkisch besetzte Nord-Zypern, Sehnsuchtsort für seinen Ruhestand. Dort kam er nicht an.

Auf der Intensivstation einer Istanbuler Klinik soll der 60 Jahre alte Hamburger am Sonntag seinen massiven Verletzungen erlegen sein. Die Todesnachricht sorgte für Bestürzung – weit über seine Heimatstadt hinaus, der Wollenberg den Rücken hatte kehren wollen. Die MOPO greift Schlaglichter eines aus dem Leben gerissenen Umtriebigen auf.