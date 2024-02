Top 25: Das sind die liebsten Reiseziele der Hamburger

Der Flughafen Hamburg hat ausgewertet, wohin es die Hamburger im vergangenen Jahr in den Urlaub zog. Neben einem naheliegenden Spitzenreiter gibt es auch ein paar Überraschungen.

Mallorca, klar. Welches andere Ziel könnte auch auf Platz eins der liebsten Reiseziele der Hamburger liegen? Der Flughafen hat am Freitag seine Jahresstatistik vorgelegt – und in den Top 25 stecken neben so naheliegenden Spitzenplatzierungen wie der Deutschen liebste Baleareninsel sowie Antalya in der Türkei (Platz 2), Hurghada in Ägypten (Platz 3) und den Kanaren-Inseln Fuerteventura und Gran Canaria (Platz 4 und 5) auch überraschendere Ziele.

Flughafen Hamburg: München verpasst Top Ten nur knapp

Dabei muss überraschend nicht immer weit entfernt heißen: Dass München (Platz 11) einen Platz in der Top Ten der Urlaubsziele nur ganz knapp verpasst, erstaunt. Auch Zürich (13) und Wien (14) überraschen – schließlich sind alle drei Städte auch ohne weiteres per Bahn zu erreichen.

Das wäre bei den beiden einzigen Zielen weit außerhalb Europas schwierig: Sowohl Dubai (10) als auch Bangkok (18) eignen sich kaum für eine Anreise ohne Flugzeug.

Top 25 Reiseziele der Hamburger

Die Zahlen basieren laut Airport auf Fluggastbefragungen: Insgesamt wurden mehr als 14.000 Menschen am Flughafen zu ihrem Flugziel befragt.

Die komplette Top 25 der beliebtesten Reiseziele ab Hamburg: