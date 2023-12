Das sind die besten Flughäfen Europas – und so schneidet Hamburg ab

Das Fluggastrechteportal AirHelp hat fast 200 Airports auf der ganzen Welt auf den Prüfstand gestellt. Unter den Top 10 der weltbesten sind nur drei aus Europa. Der beste deutsche Flughafen landet auf Platz 41. Hamburg kann sich zwar deutlich verbessern, schafft es aber deutschlandweit nicht unter die Top 3.

Nach der überstandenen Corona-Pandemie sind Flugreisen wieder beliebter. Grund genug, dass sich das Fluggastrechteportal AirHelp die Flughäfen dieser Welt einmal genauer anschaut. Ein aktuelles Ranking hat jetzt 194 Airports unter die Lupe genommen, darunter 104 aus Europa. Doch keiner von ihnen hat es unter die Top 10 geschafft.

Bewertet wurden Pünktlichkeit, Kundenmeinungen sowie Essen und Geschäfte. Auf Platz eins landet der Internationale Flughafen Maskat in Oman (8,54 von 10 Punkten). Der beste europäische Flughafen ist der Bilbao Airport. Der Flughafen im Baskenland im Norden Spaniens landet mit 8,04 Punkten auf Platz 21.

Das könnte Sie auch interessieren: Passagiere, Gewinne: So lief das Geschäft 2023 für den Hamburger Flughafen

Der beste deutsche Flughafen ist der Dortmund Airport, der es mit 7,89 Punkten auf Platz 41 in der Gesamtwertung schafft. Knapp dahinter folgen Stuttgart (Platz 44) und Düsseldorf (Platz 46) mit jeweils 7,88, beziehungsweise 7,85 Punkten. Sie gehören damit zu den Top 10 aus ganz Europa. Diese sehen wie folgt aus:

Platz 1: Bilbao (Platz 21 in der Gesamtwertung mit 8,04 Punkten)

Platz 2: Helsinki Vantaa Airport (Platz 26 in der Gesamtwertung mit 8,01 Punkten)

Platz 3: Gdańsk Lech Wałęsa Airport (Platz 28 in der Gesamtwertung mit 8 Punkten)

Platz 4: Lennart Meri Tallinn Airport (Platz 30 in der Gesamtwertung mit 7,98 Punkten)

Platz 5: Dortmund Airport (Platz 41 in der Gesamtwertung mit 7,89 Punkten)

Platz 6: Flughafen Stuttgart (Platz 44 in der Gesamtwertung mit 7,88 Punkten)

Platz 7: Flughafen Düsseldorf (Platz 46 in der Gesamtwertung mit 7,8 Punkten)

Platz 8: Vilnius Airport (Platz 47 in der Gesamtwertung mit 7,85 Punkten)

Platz 9: Madrid-Barajas Adolfo Suárez International Airport (Platz 48 in der Gesamtwertung mit 7,84 Punkten)

Platz 10: Flughafen Wien (Platz 49 in der Gesamtwertung mit 7,84 Punkten)

Hamburg Airport im Deutschland-Ranking auf Platz 4

Hamburg landet im bundesweiten Ranking auf Platz 4 und belegt im weltweiten Vergleich Platz 63 mit 7,76 Punkte in der Gesamtwertung. Damit konnte sich der Helmut-Schmidt-Flughafen deutlich verbessern. 2022 landete er noch mit einem Wert von 7,32 auf Platz 98.

Am besten bewertet wurde die Kategorie Restaurants und Geschäfte mit einer Punktzahl von 8,2. Diese Bewertung fließt mit 20 Prozent in die Gesamtbewertung ein. In Bezug auf Wartezeiten, Sauberkeit, Barrierefreiheit und Freundlichkeit des Personals gab es von den Passagieren 7,8 von möglichen 10 Punkten. Die Meinung der Kunden fließt mit 20 Prozent in die Bewertung mit ein.

Am schlechtesten bewerteten Passagiere die Kategorie Pünktlichkeit, die mit 60 Prozent in das Gesamtranking einfließt. Dafür gab es 7,6 Punkte. Heißt: 76 Prozent aller Flüge waren pünktlich. Als pünktlich gelten laut Portal alle Flüge, die innerhalb von 15 Minuten nach der geplanten Ankunftszeit landen.

Flughafen Hamburg: Fast jeder vierte Flieger landete zu spät

Der Score von 7,6 bedeutet, dass 76 Prozent aller Landungen im Analysezeitraum von Anfang Januar bis Ende September pünktlich waren.

Hier die Top 10 aus Deutschland:

Platz 1: Dortmund Airport (Platz 41 in der Gesamtwertung mit 7,89 Punkten)

Platz 2: Flughafen Stuttgart (Platz 44 in der Gesamtwertung mit 7,88 Punkten)

Platz 3: Flughafen Düsseldorf (Platz 46 in der Gesamtwertung mit 7,8 Punkten)

Platz 4: Hamburg Airport (Platz 63 in der Gesamtwertung mit 7,76 Punkten)

Platz 5: Bremen Airport (Platz 92 in der Gesamtwertung mit 7,52 Punkten)

Platz 6: Köln Bonn Airport (Platz 99 in der Gesamtwertung mit 7,49 Punkten)

Platz 7: Flughafen München (Platz 116 in der Gesamtwertung mit 7,39 Punkten)

Platz 8: Hannover Airport (Platz 118 in der Gesamtwertung mit 7,38 Punkten)

Platz 9: Berlin Airport BER (Platz 123 in der Gesamtwertung mit 7,36 Punkten)

Platz 10: Frankfurt Airport (Platz 175 in der Gesamtwertung mit 6,68 Punkten)

Der Frankfurter Flughafen bildet somit laut AirHelp im deutschlandweiten Vergleich das Schlusslicht. Der schlechteste europäische Flughafen ist demnach der in Malta (6,39 Punkten). Und der schlechteste Airport der Welt ist mit ebenfalls 6,39 Punkten der Banjarmasin Syamsudin Noor International Airport in Banjarmasin, Indonesien.