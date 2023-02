Top 10 Reiseziele: Hier fliegen die Hamburger am häufigsten hin

Strahlende Sonne, Siesta am Strand und am Abend Paella – Hamburger Urlauber lieben Spanien. Das bestätigte nun der Hamburger Airport mit einer Liste der Top 10 Reiseziele 2022. Auch die türkischen Städte Antalya und Istanbul sind im Trend. Für die Sommersaison 2023 werden demnach erste Vorbereitungen getroffen.

Eine aktuelle Liste der zehn beliebtesten Reiseziele des vergangenen Jahres kürt Spanien zum klaren Sieger. Das Sonnenland schaffte es laut Hamburg Airport ganze viermal in die Favoriten-Liste. An der Spitze: Mallorca – jeder fünfte Reisende verbrachte seinen Urlaub 2022 auf der Baleareninsel.

Mallorca ist das beliebteste Ziel der Hamburger Urlauber

Auf dem zweiten Platz folgen die Kanarischen Inseln und das türkische Antalya macht das Siegertreppchen der beliebtesten Urlaubsziele komplett. In der Rangliste folgen Istanbul, Barcelona und das ägyptische Hurghada. Dubai schafft es auf den siebten Platz. Weiter unten auf der Favoriten-Liste stehen das griechischen Heraklion und die portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Das Schlusslicht der zehn Besten ist Malaga.

Für die kommende Reisesaison passen sich die Fluggesellschaften an die Favoriten-Liste an und erhöhen ihr Flugangebot entsprechend. Bis zu elfmal täglich soll ein Flieger dieses Jahr vom Hamburger Airport in Richtung Mallorca starten. Ab Mai sind dann auch tägliche Flüge nach Antalya möglich.

Hamburg Airport erweitert 2023 sein Flugangebot

Zudem erweitert sich mit März das Flugangebot vom Hamburger Airport um vier Reiseziele: Flugverbindungen nach Genf, Graz, dem georgischen Kutaissi und Bergen in Norwegen erlauben Hamburgern bald, neue Städte zu entdecken.

Insgesamt kann der Hamburger Airport rund 50 Airlines zählen, die im vergangenen Jahr zu etwa 115 nationalen und internationalen Direktzielen flogen. (mwi)