Tolle Gewinne im MOPO-Adventskalender: Jetzt Lose sichern!

Etwas Gutes tun und nebenbei noch richtig tolle Preise gewinnen: Das ist mit dem MOPO-Adventskalender in Kooperation mit dem Pizzalieferdienst „Domino’s“ möglich. Durch den Kauf eines Loses bekommen Sie die Chance auf einen von 24 Gewinnen im Wert von jeweils mindestens 500 Euro. Ganz nebenbei unterstützen Sie einen gemeinnützigen Verein in Hamburg. Doch Achtung: Die Anzahl der Lose ist limitiert!

Der Vorverkauf der 4000 Lose beginnt am Montag, dem 22. November, an folgenden Stellen: Am Discovery Dock in der HafenCity, in der „Alte Liebe“-Bar, in jeder Filiale von Buddenhagen (Euronics) und in der „Alte Druckerei Weinbar“.

Urlaub, Fitness, iPad: Tolle Gewinne im MOPO-Kalender

Wer ein Los für zehn Euro kauft, bekommt damit die Chance auf einen von 24 Gewinnen. Das geht von einem Ski-Wochenende für zwei Personen im österreichischen Hochfügen über eine Miele-Waschmaschine im Wert von mindestens 500 Euro bis hin zu einem iPad oder einem 500-Euro-Gutschein für eine Weinbar.

Außerdem zu gewinnen: ein Jahresabo bei der Fitnessstudio-Kette Fitness First, ein Staubsauger und ein Gutschein für ein Fahrrad. Auch Gutscheine für Gruppenevents und Hotelübernachtungen sind dabei. Was sich hinter welchem Türchen verbirgt, bleibt bis zu dem entsprechenden Tag eine Überraschung.

MOPO-Adventskalender: Tolle Preise und Spenden für den guten Zweck

25 Prozent des Umsatzes aus dem Adventskalender gehen an die „Placebo-Kickers“, einen gemeinnützigen Fußballverein in Hamburg. Der Verein kickt regelmäßig auf Benefizturnieren und Charityaktionen und sammelt Geld für wohltätige Zwecke.

Der Adventskalender wurde initiiert von der Agentur Partus Communication und wird auch visuell zu sehen sein: Als farbenfrohe Projektion auf dem Klubhaus auf St. Pauli. Dort wird jeden Abend die Gewinner-Losnummer des Tages zu sehen sein. Alternativ ist auf der Seite hamburg-adventskalender.de einzusehen, ob das eigene Los gewonnen hat. (prei)