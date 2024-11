Tolle Aktion: Paddler holen drei Tonnen Abfall aus Hamburgs Flüssen und Seen

3062 Kilogramm Müll haben engagierte Hamburger:innen aus den Flüssen und Seen der Hansestadt gefischt. Und das mit Unterstützung einer dänischen Organisation.

Die grünen Boote der dänischen Nicht-Regierungsorganisation „GreenKayak“ waren auch 2024 wieder in Hamburg unterwegs. An fünf Verleihstationen konnten engagierte Paddler:innen kostenlos die grünen Kajaks ausleihen, um Müll aus den Gewässern zu sammeln. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Über drei Tonnen Abfall wurden aus den Hamburger Gewässern gefischt.

Jens Kerstan, Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, lobte die Aktion: „Die ‚GreenKayak-Saison‘ 2024 hat einmal mehr bewiesen, dass Umweltschutz und Spaß hervorragend zusammenpassen“. Er bedankte sich bei allen Paddlerinnen und Paddlern, die dazu beigetragen haben, die Gewässer von Müll zu befreien.

Zusammenarbeit zwischen „GreenKayak“ und Hamburger Behörde wird fortgesetzt

Auch Tobias Weber-Andersen, Mitgründer von „GreenKayak“, dankte den Unterstützern und betonte die Bedeutung des Engagements für eine nachhaltige Zukunft: „Alle ‚GreenKayakerinnen‘ und -„Kayaker‘ sind Teil einer Bewegung, die nicht nur lokal, sondern weltweit für eine nachhaltige Zukunft sorgt. Über dieses Engagement freuen wir uns sehr“.

Die grünen Kajaks sind seit 2019 in Hamburg im Einsatz und haben bereits über drei Tonnen Müll gesammelt. Die Zusammenarbeit mit der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft wird auch 2025 fortgesetzt. GreenKayak wurde 2017 in Dänemark gegründet und hat seitdem weltweit über 130 Tonnen Müll aus Gewässern entfernt. In Deutschland allein wurden 2024 fast zehn Tonnen Müll gesammelt, weltweit waren es knapp 30 Tonnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr Grün, weniger Stau: Neues Projekt soll Verkehrsfluss in Hamburg verbessern

Die grünen Kajaks können mittlerweile an 42 Standorten in fünf europäischen Ländern ausgeliehen werden. Städte wie Kopenhagen, Berlin, Oslo, Stockholm und Helsinki sind dabei, ebenso wie Tokio in Japan. Insgesamt haben 2024 fast 5500 Teilnehmer:innen in Deutschland und knapp 18.000 weltweit an der Aktion teilgenommen. (mp)