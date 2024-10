Stau und rote Ampeln zerren Autofahren gehörig an den Nerven. Auf einer grünen Welle durch den Stadtverkehr zu surfen, sorgt hingegen für so manches Hochgefühl. Hier soll jetzt nachgeholfen werden. Mit intelligent gesteuerten Ampeln lässt sich der Verkehrsfluss verbessern, und die Umwelt profitiert – dank weniger Abgase. Das Projekt „Green Light“ setzt genau das um, versuchsweise auch in Hamburg. Die MOPO erklärt, was hinter dem Konzept steckt.