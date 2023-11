Wochenendtipps: Festival, Abenteurer-Vortrag und Winterzauber

Das Wetter soll ja am Wochenende in Hamburg nicht so toll werden – es soll regnerisch werden. Doch Langeweile muss trotzdem nicht aufkommen. Hier sind die Tipps der MOPO: Festival-Fans, Schnäppchenjäger und Winter-Liebhaber kommen da auf ihre Kosten.

„Überjazz Festival“

Zwei Tage ganz viel Jazz! Auf Kampnagel findet am Freitag und Samstag das „Überjazz Festival“ statt. Mit dabei sind mehr als 20 Künstler:innen, zum Beispiel der US-amerikanische Schlagzeuger Kassa Overall, der britische Trompeter Matthew Halsall und die Gruppe „Web Max“, bestehend unter anderem aus dem „Freundeskreis“-Rapper Max Herre und dem italienisch-deutschen Pianisten Roberto Di Gioia – Musikliebhaber:innen können sich auf ein vielfältiges Programm freuen.

Kampnagel (Jarrestraße 20, Winterhude), 3. und 4.11., jeweils ab 19 Uhr, Tagesticket 59 Euro, Zweitagesticket 95 Euro, Tickets hier

Auch Matthew Halsall ist bei dem Jazz-Festival mit dabei. (Archivbild) IMAGO / POP-EYE Auch Matthew Halsall ist bei dem Jazz-Festival mit dabei. (Archivbild)

Vortrag von Anselm Pahnke: „Anderswo in Afrika – wenig haben, viel sein“

Wie ist es, mehr als ein Jahr lang alleine und nur mit einem Fahrrad durch Afrika zu fahren? Genau das hat Anselm Pahnke 2013 und 2014 gemacht. Daraus entstanden ist ein Dokumentarfilm, der erfolgreich im Kino lief. Nun bringt er seine Geschichte als Live-Vortrag auf die Bühne – und am Freitag macht er dafür Halt in Hamburg.

Globetrotter Barmbek (Wiesendamm 1), 3.11., 19 bis 22.30 Uhr, Tickets ab 12 Euro, vorherige Anmeldung notwendig

Wandsbeker Winterzauber

Am 13. November startet die Weihnachtsmarkt-Saison – das ist Ihnen noch zu lang hin? Keine Sorge, der Wandsbeker Winterzauber öffnet schon am Samstag! Hier gibt es eine 240 Quadratmeter große „Like-Ice-Bahn“, die mit einem speziellen Eislaufboden umweltfreundlich ohne Energie betrieben wird. Erwachsene zahlen für 90 Minuten vier Euro, Kinder unter 14 Jahre drei Euro. Schlittschuhe können für vier Euro ausgeliehen werden. Außerdem warten auf die Besucher:innen Glühwein- und Bratwurststände im Almhütten-Design. Bei der Eröffnung tritt die Hamburger Musikerin Alva auf.

Auf dem Wandsbeker Winterzauber sind die Buden im Almhütten-Design gestaltet. (Archivbild) dpa | Jonas Walzberg Auf dem Wandsbeker Winterzauber sind die Buden im Almhütten-Design gestaltet. (Archivbild)

Wandsbeker Marktplatz, Eröffnung am 3.11 um 12 Uhr, täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet

„Tanzahoi“ International Tanzfilm Festival

Immer nur die neusten Blockbuster im Kino schauen? Langweilig! Bei dem Festival werden internationale Kurzfilme rund um das Thema Tanzen gezeigt. Es gibt fünf Themenschwerpunkte: Tanz als Ritual, Identität, Natur und Umwelt, Jenseits von Körper und Raum und soziale Fragen. Das ganze findet im Metropolis-Kino statt. Hier finden Sie das Programm, Tickets kosten ab 8 Euro.

Metropolis-Kino (Kleine Theaterstraße 10, Neustadt), 3. und 4.11., Freitag 16.45 Uhr bis 22.30 Uhr, Samstag 16 Uhr bis 22.30 Uhr

Hamburger Schallplattenbörse

Schallplatten sind nur was für Oma und Opa? Gar nicht wahr! Vinyl erlebt ein Comeback, viele neue Alben erscheinen wieder auf Platte. Und auch der Second-Hand-Markt boomt: Am Samstag findet im Hamburg-Haus in Eimsbüttel die Hamburger Schallplattenbörse statt. Hier gibt es ein Angebot von unzähligen LPs und Singles beginnend ab den 50er-Jahren aus allen Musikrichtungen.

Die Schallplattenbörse findet im Hamburg-Haus in Eimsbüttel statt. (Archivbild) imago/Hoch Zwei Stock/Angerer Die Schallplattenbörse findet im Hamburg-Haus in Eimsbüttel statt. (Archivbild)

Hamburg Haus (Doormannsweg 12, Eimsbüttel), 4.11., von 12 bis 16 Uhr, Tickets ab 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Hammer Kleidertausch 4.0

Alte Schätze mitbringen, mit tollen Second-Hand-Sachen nach Hause kommen: So einfach ist das Prinzip vom Hammer Kleidertausch! Ganz nachhaltig kommt man so zu neuen Lieblingsteilen für den Kleiderschrank – für jedes mitgebrachte Stück kann man sich eine neue Sache aussuchen. Mindestens ein und maximal zehn Kleidungsstücke muss jeder Besucher mitbringen – die Sachen müssen gut erhalten und sauber sein. Strumpfwaren, Unterwäsche, Bademoden, Baby- oder Kinderkleidung sind tabu. Kleidungsstücke, die keinen neuen Besitzer finden, werden an lokale Kleiderkammern gespendet.

Kulturladen Hamm (Sievekingdamm 3, Hamm), 4.11., 15 bis 18 Uhr, ein Euro Eintritt