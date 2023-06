Tipps für Wochenende: Feiern im Hafen, auf der Straße – und an der Triathlonstrecke

Sommer in Hamburg heißt, dass an den Wochenenden in vielen Stadtteilen gefeiert wird. Zwischen Live-Musik und bunten Buden sollen die Nachbarschaft und Besucher:innen aus der ganzen Stadt zusammen Spaß haben. An diesem Wochenende stehen Feste in Eppendorf und Harburg an. Auch Sportfans kommen auf ihre Kosten.

Am Samstag und Sonntag wird zwischen Eppendorfer Markt und Eppendorfer Baum ein großes Jubiläum begangen: Das Eppendorfer Landstraßenfest feiert sein 40-jähriges Bestehen. Auf dem Marie-Jonas-Platz gibt es eine zentrale Bühne mit Auftritten aus Genres von Soul bis Rock’n‘ Roll. An beiden Tagen findet zudem von 10 bis 18 Uhr ein großer Flohmarkt statt.

Hamburg: Bunte Feste in Eppendorf und Harburg

Neu ist der Winzerbereich: Dort werden gute Weine versprochen, passende Speisen sowie Live-Musik. Für Kinder gibt es ebenfalls ein buntes Programm: Die Kleinen können sich unter anderem auf Bungee-Trampolinen ausprobieren, auf einer Hüpfburg austoben oder an Malaktionen teilnehmen. Am Samstag wird in Eppendorf von 11 bis 23.30 Uhr gefeiert, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Wer es maritimer mag, ist auf dem 21. Harburger Binnenhafenfest richtig. Das wird am Samstag ab 11.30 Uhr mit einer Einlaufparade eröffnet – doch schon am Freitagabend stehen ab 18 Uhr erste Konzerte auf der Kanalplatzbühne auf dem Plan. Insgesamt gibt es drei Bühnen mit rund 30 Auftritten. Freitag und Samstag wird bis kurz vor Mitternacht gefeiert, Sonntag bis 18 Uhr. Am Sonntag gibt es ab 14.30 Uhr eine weitere Schiffsparade zum Abschluss des Festes. Außerdem gibt es historische Schiffe zu sehen und es werden Hafenrundfahrten angeboten. Bis zu 50.000 Gäste kommen regelmäßig zu der Sause, bei gutem Wetter können es auch mehr werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Ironman in Hamburg am Sonntag – erste Straße schon heute gesperrt

Sportlich geht es am Wochenende in der Innenstadt zu. Am Sonntag kämpfen rund 2500 Teilnehmende um den Sieg beim siebten Hamburger Ironman. Im Start-/Ziel-Bereich zwischen Jungfernstieg und Rathausmarkt lockt ein buntes Rahmenprogramm die Fans an die Strecke. Außerdem gibt es als Mittelpunkt das „IRONMAN Village“, das von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Bereits am Samstag (ab 9 Uhr) findet in der Hafencity der „Hafencity Run“ statt. Rund 430 Teams mit mehr als 14.000 Teilnehmer:innen werden erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht Hoffnungen auf ein sonniges Wochenende. Die Expert:innen sagen weitgehend wolkenfreie Tage vorher. Die Temperaturen liegen bei maximal 20 bis 21 Grad Celsius.