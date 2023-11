Tim Mälzer macht das Franzbrötchen kalt: So schmeckt sein neues Eis

Seine „Franzbrötchen-Creme“, ein Brotaufstrich mit Zimtnote, hat schon etliche Fans gefunden. Doch nun ist TV-Koch Tim Mälzer auch noch unter die Eis-Produzenten gegangen – und hat das beliebte Hamburger Gebäck zu Milcheis verarbeitet. Ist ihm auch das gelungen?

„Darf ich vorstellen: dein neues Lieblingseis!“: So selbstbewusst bewirbt Tim Mälzer sein Franzbrötchen-Eis bei Instagram. Insgesamt sechs Eis-Sorten hat der Hamburger Fernsehkoch nun auf den Markt gebracht – gemeinsam mit dem Streetwear-Designer Chris „Fu“ Boszczyk.

Tim Mälzer: „Ich liebe das Eis richtig guter Eisdielen, die noch selbst produzieren“

„Ich liebe das Eis richtig guter Eisdielen, die noch selbst produzieren. Diese Konsistenz, wenn es so richtig schön cremig ist und man tatsächlich die Frucht rausschmeckt – dieser Gedanke hat mich angetrieben“, sagt Mälzer. „Ich möchte potenzielles Lieblingseis in den Supermarkt bringen, quasi die Eisdiele des Vertrauens für zu Hause.“ Sein Eis wird in einer Manufaktur nahe Berlin hergestellt und bei „Rewe“ verkauft. Mälzers Versprechen: Die Produktion, alles handgemacht, komme „ohne Luftaufschlag“ aus, was sein Eis besonders cremig machen soll. Und das hat seinen Preis: 5,99 Euro kosten 500 Milliliter.

Vor allem auf das Franzbrötchen-Eis sind nun viele Fans gespannt, denn unregelmäßig verkauft Mälzer in seiner „Bullerei“ schon handgemachte „Franzbrötchen-Creme“ als Brotaufstrich. Und die ist meist schnell ausverkauft. Doch kann Mälzer auch Eis? Die MOPO hat schon probiert.

Fernsehkoch Tim Mälzer macht jetzt auch Eis: hier die Sorte Franzbrötchen. MÄLZER&FU Fernsehkoch Tim Mälzer macht jetzt auch Eis: hier die Sorte Franzbrötchen.

Die Basis der Sorte Franzbrötchen ist Vanilleeis, und das schmeckt wirklich nach frischer Milch, mit einer angenehmen Zimtnote. Die Konsistenz ist genau richtig, nicht zu cremig, aber auch nicht zu fest. Und das Beste: Im Eis sind gefrorene Stückchen von Franzbrötchen-Teig.

Auch „Pure Vanilla“ kann überzeugen. Die Sorte Pistazie ist dagegen sehr stark im Geschmack – die ist nur etwas für echte Pistazien-Fans. Die weißen Schokostückchen, die das Ganze abmildern, liegen leider nur obenauf. Außerdem gibt es die Sorten „Chocolate Deluxe“, „Lemon Basil Bash“ und für Veganer „Strawberry Balsamic Blast“.