Influencer bewirbt sich mit Video bei Hamburger Polizei – das ist die Antwort

Wissenstest, Bewerbungsgespräch und dann natürlich der Sporttest: Das Auswahlverfahren für die Polizei ist nicht einfach. Der Berliner TikToker Mou Osman spricht da aus Erfahrung, denn er wurde bei der Polizei Berlin als Bewerber abgelehnt. Ein neuer Plan musste her und so bewarb sich der Influencer kurzum per Video bei der Polizei Hamburg. Diese hat nun auf die Bewerbung reagiert – mit einem überraschenden Angebot.

„Hallo Hamburg oder ,Moin, Moin‘ wie man bei euch sagt“, beginnt Mou Osman vor einigen Tagen ein Video auf seinem TikTok-Account. Mehr als 330.000 Follower hat der Influencer auf der Social-Media-Plattform, doch an diese war das Video gar nicht gerichtet. „Das ist meine offizielle Bewerbung an die Polizei Hamburg“, erklärt Mou weiter.

TikToker Mou Osman bewirbt sich per Video bei Polizei Hamburg

Denn Mou Osman hat einen Traum: Er will zur Polizei! Doch das hat bei einem ersten Versuch in Berlin nicht geklappt – er wurde als Bewerber abgelehnt. Warum? Das fragt sich der 25-Jährige auch und reagiert daher im Januar vorwurfsvoll auf ein TikTok-Video der Berliner Polizei. „Warum habt ihr mich nicht genommen?“, fragt er darin. Die Polizei Berlin ließ das nicht auf sich sitzen und reagierte mit einer Reihe an spaßigen Videos.

Der fast tägliche Video-Austausch zwischen Mou und der Berliner Polizei wurde dabei teilweise von Millionen Menschen beobachtet. Schließlich lud die Berliner Polizei Mou erneut zu einem – zugegebenermaßen nicht sehr realistischen – Einstellungstest ein. Doch er scheiterte erneut.

Polizei Hamburg reagiert mit Einladung in den Norden

Kurze Zeit später verkündete er seinen Followern sein neues Ziel: eine Stelle bei der Wasserschutzpolizei in Hamburg. „Ich bin bereit, mit euch durch Hamburg zu segeln und für Recht und Ordnung zu sorgen“, sagt Mou an die Polizei Hamburg gerichtet. Und weiter: „Ich glaube, dass mein Herz die ganze Zeit nur für euch geschlagen hat. Für euch und eure Franzbrötchen!“

Auf eine Antwort musste Mou ein wenig warten – doch schließlich ließen sich die hanseatischen Polizisten erweichen: „Du willst unbedingt zu uns? Dann komm zu uns! Schmeiß dich in deine Badehose und dann schauen wir hier einmal, ob du wirklich das Zeug zum Seemann hast“, fordert eine Polizistin Mou in einem Video auf.

Innerhalb von nur drei Tagen wurde dieses Video fast 800.000 Mal geklickt. Mehr als 1300 Kommentare sammeln sich darunter. Die Reaktion von Mou folgte auch prompt: Er habe die Einladung gesehen und sei auf dem Weg: „Ahoi Matrosen, bis gleich!“ Ob er in Hamburg erfolgreicher sein wird, bleibt abzuwarten… (mwi)