Tierpark Hagenbeck: Nach Online-Abstimmung: Orang-Utan-Baby hat endlich einen Namen

Stellingen –

Im Mai wurde nach 15 Jahren endlich wieder ein Orang-Utan-Baby im Tierpark Hagenbeck geboren – jetzt hat es auch einen Namen. Das Ergebnis einer Social-Media-Abstimmung: Das Äffchen soll Batu heißen.

Der ausgefallene Name ist eine Zusammensetzung aus Batak und Tuan, zwei Mitgliedern der Menschenaffen-Gruppe im Zoo – Tuan ist außerdem der Vater von Batu. Wie der Tierpark am Dienstag mitteilte, war Batu das Ergebnis einer Umfrage in den Social-Media-Kanälen des Zoos.

Tierpfleger zufrieden: „Batu“ war auch sein Favorit

Zufrieden ist auch Tjark Rüther-Sebbel: „Dass die Wahl auf Batu gefallen ist, finde ich gut, da der Name auch mein Favorit war“, sagte der Tierpfleger im Orang-Utan-Haus. Das Affen-Baby war am 24. Mai geboren und entwickelt sich nach Informationen des Tierparks sehr gut.

„Er interessiert sich immer mehr für die anderen Familienmitglieder und ist wacher und aufmerksamer. Inzwischen kann sich Batu sogar selbstständig bei Mama Toba festhalten“, hieß es in der Mitteilung. Im Hamburger Tierpark leben insgesamt neun Sumatra-Orang-Utans. (se/dpa)