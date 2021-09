„The Taste“: Hamburger schafft es ins Team von Frank Rosin

Er hat es geschafft: Der Hamburger Leonel Alejandro (27) ist bei der TV-Show „The Taste“ in der nächsten Runde. Im Team von Star-Koch Frank Rosin will er weiter um den Sieg kämpfen.

Mit seinem Löffel, auf dem er Ceviche im kubanischen Stil kredenzte, überzeugt er direkt drei Coaches und konnte sich zwischen Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue entscheiden. Seine Wahl fiel schließlich auf den Profikoch Frank Rosin. „Es ist nicht nur großartig gekocht, sondern vor allem lecker. Es hatte Charakter. Und dein Charakter und die Authentizität – das ist alles ein Kunstwerk. Da gibt es für mich auch nichts mehr zu sagen“, sagte sein neuer Coach begeistert.

„The Taste“: Hamburger im Team von Frank Rosin

In der nächsten Runde müssen der 27-jährige Koch-Azubi und die anderen Kandidaten zeigen, welche herbstlichen Köstlichkeiten sie aus Kürbis und Sternanis, Traube und Balsamico, Schwarzwurzel und Chicorée sowie Birne und Topinambur zaubern.

Dass Leonel Alejandro noch lange weiter dabei sein will, hat er bereits deutlich gemacht: „Was ich möchte: Gewinnen, ganz klar.“ Wie es für ihn im Team von Frank Rosin weitergeht, können die Zuschauer in der neuen Folge von „The Taste“ am Mittwoch, den 8. September um 20.15 Uhr auf Sat.1 sehen. (mhö)