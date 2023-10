Termine abgesagt! Zusammenbruch bei Kundenzentren in Hamburg

Systemausfall in mehreren Kundenzentren des Hamburger Bürgerservices – darunter der beliebte Standort in der City! Viele Hamburger mussten wohl einen neuen Termin machen. Mittlerweile ist die Störung behoben.

Am Dienstagnachmittag gab es in mehreren Kundenzentren der Stadt plötzlich ein IT-Systemproblem – unter anderem war der beliebte Standort an der Spitalerstraße betroffen. Mitarbeiter konnten nicht auf die Meldedaten der Kunden zugreifen und somit die Anliegen nicht bearbeiten, erklärte die Sprecherin der zuständigen Behörde für Bezirke der MOPO. Zunächst war unklar, weshalb das Problem bestand, und auch, wie lange es dauern würde. Der IT-Dienstleister arbeitete mit Hochdruck an einer „schnellstmöglichen Lösung“. Kurze Zeit später war die Störung behoben.

Hamburg: Kundenzentrum in der City hatte IT-Probleme

Den Wartenden wurden Ersatztermine angeboten. Außerdem wurden Kunden per E-Mail über Terminabsagen informiert: „Die Dauer des Ausfalls ist leider noch nicht vorhersehbar. Sollte Ihr Anliegen sehr dringlich sein, senden Sie uns bitte eine E-Mail. Wir setzen uns dann kurzfristig mit Ihnen in Verbindung”, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Besserer Service, kürzere Wege: Zentrales Kundenzentrum darf länger öffnen

Eins der betroffenen Zentren: das Kundenzentrum am ehemaligen Haspa-Standort in der Spitalerstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs. Es ist einer der beliebsten Anlaufpunkte für Bürgerangelegenheiten und stets gut besucht. Erst im August wurde bekannt gegeben, dass der ursprünglich temporär geplante Standort daher noch bis 2025 bestehen bleiben soll. (ncd)