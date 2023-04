Telekom eröffnet größten Shop Europas in Hamburg – und diese Stars treten auf

Der Eckladen in der Spitalerstraße ist nicht zu übersehen. Das weltbekannte rosa Telekom-Logo ist schon von weitem zu erkennen. Am Freitag um 10 Uhr eröffnet der Telekommunikationsanbieter seinen neuen Shop in Hamburg – es ist der größte des Unternehmens in Europa. Und zur Party sind einige Stars eingeladen.

Um 10 Uhr werden die Türen in der Spitalerstraße geöffnet. Internet, Mobilfunk, Hardware: Der Flagship-Store, der größte seiner Art der Telekom in Europa, hat auf 835 Quadratmetern reiner Verkaufsfläche, verteilt auf zwei Etagen, einiges zu bieten.

„In unserem neuen Flagship-Store im Herzen Hamburgs sind unsere Kundinnen und Kunden in besten Händen, egal mit welchem Anliegen sie zu uns kommen“, sagt Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops. „Gerade im Hinblick auf den Glasfaserausbau ist die Beratung im Shop ein großer Vorteil für unsere Kundschaft.“

Doch zur Feier des Tages geht es nicht nur ums Geschäft, es soll auch ordentlich Party gemacht werden. Dazu hat der „Rosa Riese“ einige Musikstars eingeladen. Um 13 Uhr singt am Freitag und Samstag Hamburgs Ikone Lotto King Karl.

Danach um 16 Uhr kommt dann wohl das jüngere Publikum auf seine Kosten. Denn dann übernimmt Rapper Kayef das Mikrofon. Zumindest am Freitag wird ihn Hip-Hop-Star Esther Graf für einige Songs begleiten. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst. (rei)