Kein Anschluss unter dieser Nummer: Erneut Streik bei der Telekom in Hamburg

Der Tarifstreit bei der Deutschen Telekom geht weiter. Nachdem vergangene Woche bereits Tausende Telekom-Arbeitnehmer in ganz Deutschland gestreikt hatten, lässt Verdi auch diese Woche nicht locker. Die nächsten Warnstreiks sind bereits angekündigt – auch in Hamburg müssen sich Telekom-Kunden am Dienstag auf Einschränkungen einstellen.

Es wird wieder gestreikt: Nachdem vergangene Woche bundesweit rund 12.000 Telekom-Arbeitnehmer ihre Arbeit niedergelegt hatten, möchte Verdi ihren Forderungen im Tarifstreit mit der Telekom auch in dieser Woche Nachdruck verleihen.

Verdi ruft Telekom-Beschäftigte zu erneutem Streik auf

In Hamburg ruft Verdi daher bereits für Dienstag, den 23. April, alle Beschäftigten, Auszubildenden und Duale Studierenden der Telekom zu einem weiteren ganztägigen Warnstreik auf. Vergangene Woche hatten sich rund 400 Hamburger Telekom-Beschäftigte an dem Streik beteiligt. Am Dienstag sollen sie dann erneut von Beginn bis Ende ihrer jeweiligen Dienstschicht die Arbeit niederlegen.

Dabei sei damit zu rechnen, dass die Arbeitsniederlegungen insbesondere Auswirkungen auf den Service und den Netzausbau der Telekom haben werden, so Verdi-Arbeitskampfleiter Pascal Röckert. Somit kann es auch zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen für Kundinnen und Kunden der Telekom kommen.

In der diesjährigen Tarifrunde fordert Verdi eine Entgeltsteigerung von zwölf Prozent für die rund 70.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Telekom, mindestens aber eine Steigerung von 400 Euro im Monat, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Auszubildende und Duale Studenten sollen zudem mit monatlich 185 Euro mehr entlohnt werden. Die Tarifverhandlungen sollen am 29. und 30. April 2024 fortgesetzt werden. (mp)