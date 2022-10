Hamburg: Sperrungen der A7 und des Elbtunnels am Wochenende

Der Ausbau der A7 in Hamburg erfordert an diesem Wochenende wieder eine Sperrung der wichtigen Nord-Süd-Achse. Die Polizei warnt die Autofahrer vor Behinderungen.

Eine Teil- und Vollsperrung der A7 wird den Verkehr am ersten Wochenende der Herbstferien in Hamburg und Schleswig-Holstein behindern. Die vielbefahrene Autobahn werde am Freitagabend ab 22 Uhr wegen Bauarbeiten in Richtung Norden gesperrt, teilte die Autobahn-Gesellschaft Nord mit. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Othmarschen. Damit ist auch der Elbtunnel in Richtung Flensburg/Kiel nicht passierbar. In Richtung Süden (Hannover) werden dem Verkehr nur zwei Spuren zur Verfügung stehen.

Am Sonntagnachmittag um 16Uhr soll auch die Fahrbahn in Richtung Süden (Hannover) zwischen Volkspark und Waltershof komplett gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert bis Montagmorgen 5 Uhr. Es sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der überregionale Verkehr und Autofahrer aus dem Süden Hamburgs sollten unbedingt die Umleitung über die A1 und A21 nutzen, sagte der Sprecher der Autobahn GmbH, Christian Merl. Er erwartet kein Verkehrschaos, weil die meisten Urlauber aus Hamburg und Schleswig-Holstein praktisch ungehindert in Richtung Nord- und Ostsee fahren könnten.

Vorbereitung für den Altonaer Lärmschutzdeckel

Während der Sperrung sollen neue Verkehrszeichenbrücken an der südlichen Rampe des Elbtunnels in Betrieb genommen werden. Ferner ist der Einbau von Stahlträgern südlich des Tunnels geplant. Der knapp vier Kilometer lange Autobahnabschnitt verläuft als Brückenkonstruktion über Stelzen und soll von sechs auf acht Spuren verbreitert werden.

Nördlich des Elbtunnels stehen Umbauarbeiten an den Überführungen Bahrenfelder Chaussee und Osdorfer Weg an. Ende Oktober soll der die Autobahn querende Verkehr auf die ersten Tunnelzellen des im Bau befindlichen Lärmschutzdeckels Altona verlegt werden.

Eine ursprünglich für dieses Wochenende geplante Sperrung auf der A261, die die A1 von Bremen mit der A7 verbindet, wurde wegen der vergangenen Regentage auf Mitte Oktober verschoben. (dpa/mp)