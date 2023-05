Tausende Artikel für unter einem Euro: XXL-Kette eröffnet neue Filiale in Hamburg

Hier sollen die Kund:innen Geld sparen ohne Ende: Wohl nicht ganz ohne Hintergedanken bezeichnet sich die Handelskette Woolworth auch als das „Home of Discount“. In Hamburg existieren bereits zehn Filialen – eine weitere soll bald folgen.

Zum 1. Juni zieht Woolworth mit einem weiteren Standort nach Barmbek-Nord. An der Fuhlsbüttler Straße 450 eröffnet die neue Filiale, wie die Kaufhauskette auf ihrer Internetseite mitteilt.

Woolworth plant bis zu 15 neue Filialen in Hamburg

In ganz Deutschland kommt Woolworth damit auf rund 600 Standorte. In Hamburg ist es das elfte Kaufhaus. Pro Jahr will das Unternehmen 50 neue Filialen eröffnen – also fast eine pro Woche. Alleine bis Ende Juni folgen im Norden drei weitere neue Woolworth-Häuser in Wilhelmshaven, Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Hagenow (Landkreisreis Ludwigslust-Parchim).

Die Filiale an der Fuhlsbüttler Straße soll mit knapp 600 Quadratmetern die kleinste in Hamburg sein, wie das „Abendblatt“ berichtet. Abstriche im Sortiment sollen die Kund:innen aber nicht hinnehmen müssen. Zur DNA des Unternehmens gehören nach eigener Aussage Artikel aus allen Bereichen des Alltags zu günstigen Preisen: „Menschen mit einem breiten Angebot und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis begeistern und die Zukunft des stationären Einzelhandels gestalten – das ist unsere Mission“, schreibt Woolworth auf seiner Internetseite.

Das könnte Sie auch interessieren: Krasse Veränderung: Das ist aus dem ehemaligen Karstadt Sports an der Mö geworden

„Hamburg hat für uns als Metropole eine hohe Bedeutung“, sagte Expansionsmanager Ole Agergaard Jensen der Zeitung. Bis 2016 plane Woolworth allein in Hamburg bis zu 15 weitere Standorte. Die letzte Neueröffnung ist noch gar nicht so lange her: Erst Ende April zog Woolworth in der „Marktplatz Galerie“ in Bramfeld ein.