Seit Mai wurde verhandelt, doch nun steht endlich der Tarifabschluss im Hamburger Einzelhandel. Die 70.000 Beschäftigten bekommen rückwirkend zum 1. September mehr Gehalt. Der entscheidende Durchbruch in dem Tarifkonflikt wurde am Montag erreicht.

Die Löhne und Gehälter für die Beschäftigten, die bis zur Gehaltsgruppe der Verkäufer im letzten Berufsjahr (2704 Euro in Vollzeit) eingruppiert sind, steigen rückwirkend um 3 Prozent. Für alle Beschäftigten in höheren Entgeltgruppen gibt es einen Festbetrag in Höhe von 81,12 Euro.

Tarifabschluss im Hamburger Einzelhandel steht nach langen Verhandlungen

Ab dem 1. Mai 2022 erhalten alle Beschäftigten des Einzelhandels weitere 1,7 Prozent. Die Ausbildungsvergütungen steigen jeweils zum 1. September in diesem und im darauffolgenden Jahr um 30 Euro. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

„Es ist der Erfolg der Aktiven und Streikenden aus den Betrieben, dass wir diesen langandauernden Tarifkonflikt im Einzelhandel nun endlich beenden konnten. Sie haben sich diesen Abschluss mit Mut und Ausdauer erkämpft und sind unbeeindruckt von Vorweganhebungen und anderen Spaltungsversuchen der Arbeitgeber geblieben“, erklärt Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp.

Mehrfach hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den vergangenen Monaten zu Warnstreiks aufgerufen. „Der erkämpfte Abschluss gilt für alle Beschäftigten des Einzelhandels, unabhängig davon, wo sie arbeiten. Erneut konnten wir eine überproportionale Erhöhung für die unteren Entgeltgruppen erreichen“, erklärt Lattekamp. Das sei ein großer Erfolg. (alu)