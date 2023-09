Zu Besuch bei Udo Lindenberg: Tag der offenen Tür für alle – Eierlikör inklusive

Wollten Sie schon immer mal wissen, wie es hinter der schicken, weißen Fassade des Luxus-Hotels „Atlantic“ aussieht? In welchen Suiten die Schönen und Reichen nächtigen? Das können Sie am kommenden Sonntag erfahren – denn da lädt das Fünf-Sterne-Haus zum Tag der offenen Tür.

Am 10. September von 14 bis 17 Uhr sind alle Hamburgerinnen und Hamburger eingeladen, einen Blick in das exklusive Hotel – das Zuhause von Kult-Rocker Udo Lindenberg – in St. Georg zu werfen: „An diesem besonderen Tag öffnen wir unsere Türen weit und laden Sie herzlich ein, unsere exquisite Gastronomie zu entdecken, an interaktiven Stationen mitzumachen und einzigartige Erlebnisse zu genießen“, schreibt das Hotel.

Edel und weiß – das Atrium im „Hotel Atlantic“ gilt als einer von Hamburgs schönsten Innenhöfen. Anke Geffers Edel und weiß – das Atrium im „Hotel Atlantic“ gilt als einer von Hamburgs schönsten Innenhöfen.

Für den kleinen Hunger gibt’s Käse- oder Salamibrötchen? Natürlich nicht im „Atlantic“! Hier wird standesgemäß Hummer-Suppe gereicht. Eierlikör gibt es in der „Udo Galerie“. Außerdem können Besucherinnen und Besucher das Küchenteam bei ihrer Arbeit beobachten und lernen, wie Servietten elegant gefaltet werden.

Das Ganze ist kostenlos – eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Adresse: An der Alster 72-79. (mp)