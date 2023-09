Airbnb ist eine beliebte Hotel-Alternative. Die Idee: Gäste schlafen ein paar Nächte in den Wohnungen von Einheimischen. Doch das sorgt immer wieder für Ärger. Denn durch das Geschäft mit wiederholten kurzzeitigen Vermietungen geht in den Metropolen wertvoller Wohnraum verloren. New York hat deshalb jetzt Knallhart-Regeln eingeführt – wird Hamburg folgen?

Airbnb ist eine beliebte Hotel-Alternative. Die Idee: Gäste schlafen ein paar Nächte in den Wohnungen von Einheimischen. Doch das sorgt immer wieder für Ärger. Denn durch das Geschäft mit wiederholten kurzzeitigen Vermietungen geht in den Metropolen wertvoller Wohnraum verloren. New York hat deshalb jetzt Knallhart-Regeln eingeführt – wird Hamburg folgen?

In New York ganz authentisch in Appartements von Einheimischen wohnen – hört sich toll an, wird bald aber deutlich komplizierter. Denn die Millionenmetropole hat in dieser Woche ihre Regeln zur Kurzzeit-Vermietung drastisch verschärft.

Konkret heißt das: Aufenthalte von weniger als 30 aufeinanderfolgenden Tagen sind nur noch dann erlaubt, wenn die Gastgeber selbst anwesend sind. Und: Es dürfen nicht mehr als zwei zahlende Gäste aufgenommen werden, so das Portal „Urlaubspiraten“.

Airbnb in Hamburg: Vermieter brauchen Wohnraumschutznummer

Außerdem müssen sich alle Gastgeber in New York registrieren – das ist in Hamburg schon seit 2019 der Fall, Vermieter müssen eine sogenannte „Wohnraumschutznummer“ beantragen. Und: ganze Wohnungen dürfen in der Hansestadt für maximal acht Wochen im Jahr anderen überlassen werden. Ziel der strikten Regeln: Es soll verhindert werden, dass der ohnehin schon knappe, bezahlbare Wohnraum dauerhaft und teuer an Touristen vermietet wird.

„Eine massenhafte Untervermietung von Wohnraum an Reisende ist ein schleichendes Gift für den engen Wohnungsmarkt in Hamburg“, sagt Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), gegenüber der MOPO. Online-Plattformen wie Airbnb schadeten dem Wohnungsmarkt und höhlten ihn aus.

Andreas Breitner war 2012 bis 2014 Innenminister des Landes Schleswig-Holstein – mittlerweile ist er der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen. (Archivbild) IMAGO/Willi Schewski Andreas Breitner war 2012 bis 2014 Innenminister des Landes Schleswig-Holstein – mittlerweile ist er der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen. (Archivbild)

Bislang wurden 10.761 (Stand 4. September 2023) Wohnraumschutznummern in Hamburg vergeben – die meisten im Bezirk Eimsbüttel (2638). Die Bezirksämter sichten regelmäßig die Online-Portale – aber eine flächendeckende Überprüfung, ob alle Vermieter eine Wohnraumschutznummer haben, ist kaum möglich.

Vermieter ohne Wohnraumschutznummer werden nicht direkt bestraft

Außerdem müssen Vermieter, die keine Wohnraumschutznummer haben, nicht unmittelbar mit einem Bußgeld rechnen – denn die entsprechenden Behörden machen den Vermieter erst einmal darauf aufmerksam, dass es einer solchen Nummer bedarf. Erst wenn der Vermieter seine Wohnung weiterhin ohne die Nummer anbietet, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Jahr 2021 gab es 145 solcher Bußgeldverfahren.

Die MOPO wollte von Airbnb wissen, wie viele Wohnungen über die Plattform in Hamburg angeboten werden und wie lange Touristen durchschnittlich eine Unterkunft buchen – doch das Unternehmen gibt sich bedeckt. Eine Sprecherin schreibt hierzu nur: „Leider liegen uns momentan keine aktuellen Zahlen zu Hamburg vor.“

Will Airbnb einer kritischen Debatte entgehen?

Vor vier Jahren allerdings hat Airbnb genau diese Zahlen selber veröffentlicht – das Unternehmen, immerhin ein datengetriebenes Ex-Start-up, müsste also eigentlich auf Knopfdruck die Daten verfügbar haben. Möchte man dort durch Geheimniskrämerei über die wahren Ausmaße des Mietgeschäfts einer kritischen Debatte entgehen?

Airbnb zeigte sich empört, als die Hamburger Behörden die Regeln ankündigten: „Die vorgeschlagenen Regeln sind unverhältnismäßig und schaden den Hamburger Bürgern, die gelegentlich ihr Zuhause vermieten und am Tourismus teilhaben wollen“. Profiteur der Regelungen sei vor allem die Hotel-Lobby, so das Unternehmen damals.

Das könnte Sie auch interessieren: Veto in Ottensen, Quatsch-Planung in der City: Riesen-Empörung über Denkmalschutz

Doch es gab wohl einen Sinneswandel, Airbnb zeigt sich nun zufrieden mit den Regeln: „In Hamburg kooperiert Airbnb seit Beginn mit der Stadt, um sicherzustellen, dass auf der Airbnb-Plattform nur Unterkünfte sind, die eine Registriernummer oder ein Impressum angeben“, schreibt das Unternehmen.

Die Knallhart-Regeln wie in New York werden in Hamburg wohl erstmal nicht kommen. Die Stadtentwicklungsbehörde schreibt, dass Hamburg derzeit keinen Bedarf sehe, die Vermietungsregelungen zu verschärfen. Und auch Airbnb-Kritiker Andreas Breitner sagt: „Hamburg hat ausgewogene Regeln. Ich sehe im Augenblick nicht die Notwendigkeit, dass sie verschärft werden müssen. Ich würde aber nicht ausschließen, dass sich die Situation ändert. Dann sollte Hamburg bereit sein, New York zu folgen.“