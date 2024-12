Sylt, Blankenese, Harvestehude: Das sind die teuersten Immobilien Deutschlands

Das Immobilienportal „Immowelt“ hat seine Rangliste der teuersten Häuser und Wohnungen Deutschlands für das Jahr 2024 veröffentlicht. Auch Objekte in Hamburg finden sich in der Top 10.

Die Preise für Luxusimmobilien in Deutschland sind in diesem Jahr gestiegen – wieder einmal. Auf Platz 1 der Rangliste der teuersten Häuser ist ein Anwesen in Kampen auf Sylt. 15,5 Millionen Euro soll es kosten. Das reetgedeckte Haus liegt direkt am Kampener Watt, hat zehn Zimmer und 400 Quadratmeter Wohnfläche. Das dazugehörige Grundstück ist 2985 Quadratmeter groß.

Luxus pur: Die Liste der teuersten Immobilien Deutschlands

Platz 2 geht an ein knapp 15 Millionen Euro teures Haus im Münchner Stadtteil Obermenzing. Das Anwesen im Neuengland-Stil hat ein eigenes Kino, Spa-Bereich und Weinkeller, verteilt auf 312 Quadratmeter Wohnfläche.

Ebenfalls auf Sylt liegt das Haus auf Platz 3. Das Anwesen in List kostet 14,5 Millionen Euro. Es verfügt über einen eigenen Strandzugang, zehn Zimmer und 270 Quadratmeter Wohnfläche (Grundstück: 3150 Quadratmeter). Auch eine Villa am Starnberger See wurde für den gleichen Preis angeboten – natürlich mit Seeblick.

Die beiden Villen teilen sich den dritten Platz einem weiteren Objekt in Hamburg: In Blankenese wurde ein Anwesen mit zehn Zimmern und 400 Quadratmetern Wohnfläche angeboten. Platz 10 belegt eine weitere Hamburger Villa für 12,95 Millionen Euro.

Harvestehude ist gleich doppelt vertreten

In der Rangliste der teuersten Wohnungen steht ein Penthouse in Berlin auf Platz 1. Mit 15,825 Millionen Euro übersteigt der Preis sogar das teuerste Haus. Dafür gibt es neun Zimmer und 574 Quadratmeter im Luxuswohnquartier Kronprinzengärten. Den zweiten Platz belegt eine Wohnung in München (12 Millionen Euro).

Die bestplatzierte Hamburger Wohnung landet auf Rang 4: Für 10,5 Millionen Euro gab es eine Wohnung im schnieken Harvestehude zu erstehen (433 Quadratmeter Wohnfläche). Ebenso in Harvestehude liegt die Wohnung auf Platz 6. Die 311 Quadratmeter wurden für 9,975 Millionen Euro angeboten.

Bei den Zahlen, erhoben zwischen Januar und November, handelt es sich laut „Immowelt“ um Angebots- und keine Abschlusspreise. Wie viel am Ende jeweils bezahlt wurde, ist nicht bekannt. (mp)