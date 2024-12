Das Wohnhaus an der Maxstraße in Eilbek hat eine lebhafte Vergangenheit. Jahrelang arbeiteten dort Prostituierte rund um die Uhr, im Erdgeschoss war außerdem der Puff „Maxi-Club“. Wilde Zeiten damals, es gab Schießereien, Razzien und Messerstiche. Die Polizei rückte fast wöchentlich an. Einmal wurde der Betreiber sogar vor dem Haus mit einer ferngezündeten Bombe in die Luft gejagt. Alles aus und vorbei. Seit einiger Zeit wohnen ganz normale Mieter in dem Haus. Und die haben viel zu erzählen.