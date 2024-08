Super Bilanz: Neue Attraktion gab Sommer-Dom Schub

Die Fahrgeschäfte auf dem Hamburger Sommerdom drehten sich 31 Tage lang. Rasante Fahrten und gruselige Attraktionen sorgten für eine hohe Besucherzahl.

Der Hamburger Sommerdom hat in diesem Jahr rund 1,4 Millionen Besucher angezogen. Das teilte die Wirtschaftsbehörde wenige Stunden vor Abschluss des Volksfestes am Sonntag mit. „Kaum eine andere Veranstaltung schafft es so eindrucksvoll, Hamburgs historische Wurzeln mit der Gegenwart zu verbinden und dabei Menschen zusammenzubringen“, teilte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) mit. „Der Hamburger Dom ist weit mehr als ein Volksfest – er ist eine gelebte und beliebte Tradition.“

Hamburg: Neue Attraktion gab Sommer-Dom Schub

31 Tage lang sorgten 253 Schaustellerbetriebe für Nervenkitzel und Spaß. Mehrere Neuheiten lockten die Besucher auf das Gelände am Feldstraßenbunker. So gab es in diesem Jahr beispielsweise mit dem „Nordic Tower“ einen Kettenflieger, der wie ein Leuchtturm aussieht und 80 Meter hoch ist.

„Die Premiere des ,Nordic Tower‘ war ein absoluter Gewinn für den Sommerdom“, sagte Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg von 1884. „Zusammen mit weiteren spannenden Neuheiten und beliebten Rückkehrern hat die erstklassige Auswahl an Fahrgeschäften maßgeblich zum Erfolg des Sommerdoms beigetragen.“ Der Winterdom startet am 8. November und geht bis zum 8. Dezember. (dpa/mp)