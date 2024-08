Ob Stand-Up-Paddleboards, Kanus oder Tretboote: Auf dem Goldbekkanal in Winterhude ist in den Sommermonaten einiges los. Auch viele Fische, Entenfamilien und Otter sind hier zu Hause. Jetzt steht allerdings fest: Für eine gigantische Baustelle wird der Kanal jahrelang komplett gesperrt und in der Baugrube sogar trocken gelegt. Was wird dort gebuddelt – und vor allem: Was passiert mit den Fischen und Ottern?