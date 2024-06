Überraschung von Promi-Koch: Darum schlecken die DFB-Stars Eis aus Hamburg

Franzbrötchen, Vanille, Pistazie: Da stehen auch die deutschen Nationalspieler Schlange. Hamburgs Promi-Koch Tim Mälzer besuchte die DFB-Elf in Herzogenaurach – und verteilte sein selbst kreiertes Eis an die Mannschaft. Und Trainer Julian Nagelsmann ließ sich zu einem Kompliment hinreißen.

Diese Überraschung hatte sich das DFB-Team aber auch verdient: Tim Mälzer baute am Samstag einen Eisstand im fränkischen Teamquartier auf und verteilte sein selbst kreiertes Eis „Mälzer&Fu“ an die Spieler und ihre Familien, darunter Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan und Niclas Füllkrug. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann stand für ein paar Kugeln aus dem Becher an und erzählte: TV-Koch Mälzer („Kitchen Impossible“) habe eine seiner „Lieblingssendungen im deutschen Fernsehen“.

Die Lieblingssorten des DFB-Teams: Franzbrötchen und „Nutty Cornflakes Milk“.

Julian Nagelsmann lobt Hamburger Promi-Koch Tim Mälzer

Ende 2023 hat Tim Mälzer sein eigenes Eis auf den Markt gebracht – gemeinsam mit dem Streetwear-Designer Chris „Fu“ Boszczyk. „Ich liebe das Eis richtig guter Eisdielen, die noch selbst produzieren. Diese Konsistenz, wenn es so richtig schön cremig ist und man tatsächlich die Frucht rausschmeckt – dieser Gedanke hat mich angetrieben“, sagt Mälzer.

Sein Eis wird in einer Manufaktur nahe Berlin hergestellt und bei „Rewe“ verkauft. Mälzers Versprechen: Die Produktion, alles handgemacht, komme „ohne Luftaufschlag“ aus, was sein Eis besonders cremig machen soll. Und das hat seinen Preis: 5,99 Euro kosten 500 Milliliter.

Mittlerweile gibt es neun verschiedene Sorten wie Franzbrötchen, „Lemon Basil Bash“ und „Vanilla-Cola Float“. In München hat Mälzer nun auch seinen ersten Pop-up-Eisladen eröffnet. (mp/sid/dpa)