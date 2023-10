Sturmflutwarnung in Hamburg: Am Fischmarkt droht Land unter

Norddeutschland steht ein stürmisches Herbstwochenende bevor. Dabei besteht laut dem Küstenschutz auch die Gefahr von leichten Sturmfluten an der Nordsee.

Der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erwartet, dass die Flut am Samstagmittag und in der Nacht zum Sonntag, bis zu eineinviertel Meter höher auflaufen könnte als das mittlere Tidehochwasser. Im Elbe-Gebiet sind es etwa 1,5 Meter höher.

Wetterdienst: Es wird stürmisch am Wochenende

Die Sturmflutgefahr besteht in Hamburg und an den Küsten bis etwa Samstagabend um 17.30 Uhr. Dabei könnten Strände, Vorländer und Hafenflächen überflutet werden. Für das Hochwasser am Sonntagmittag rechnen die Experten mit höheren Wasserständen von bis zu einem Meter.

Den Behördenangaben zufolge treten leichte Sturmfluten nach dem langjährigen Mittel statistisch bis zu zehn Mal in der Saison zwischen September und April auf. In der Regel sind sie keine größere Herausforderung für die Küstenschutzbauwerke.

Sandsäcke gegen die Flut: Deichverteidigungsübung in Hamburg

Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienst (DWD) sind im Norden an diesem Wochenende die ersten Herbststürme zu erwarten. An der Küste und auf den Inseln sind laut Deutschem Wetterdienst Sturmböen und auch schwere Sturmböen der Windstärken neun und zehn möglich, im Binnenland weht es ebenfalls merklich.

Pünktlich zur Sturmflutwarnung hat in Hamburg die diesjährige Deichverteidigungsübung stattgefunden. Dabei wurden am Freitag an 23 Einsatzstellen in der Stadt Maßnahmen gegen verschiedene Schäden geübt, die bei einer Sturmflut auftreten können.

So wurde zum einen die Sicherung von Deichschäden mit Sandsäcken geprobt, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Zum anderen wurde die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Helfern an den Deichen und in den Stäben geübt. Die Übung wird vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer im Auftrag der Umweltbehörde organisiert. (dpa)