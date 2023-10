Temperatursturz – so wird das Wetter in Hamburg am Wochenende

Trübe Aussichten: Das Wetter am Wochenende wird regnerisch und kalt. Herbstspaziergang? Lieber in den eigenen vier Wänden.

Waren es temperaturmäßig am Freitag mit knapp 20 Grad noch fast sommerlich – wenn auch der zwischendurch auftretende Regen nicht gerade Lust auf Outdoor-Aktivitäten machte – sollte man am Wochenende eine warme Jacke parat haben: Die Temperaturen halbieren sich.

Am Samstag wird es dann schmuddelig. Zunächst zieht der Regen südostwärts ab, doch im Tagesverlauf kommt es zu Schauern, abends nimmt der Regen zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen mit 13 bis 15 Grad schon deutlich niedriger als am Freitag, aber immer noch relativ warm für Mitte Oktober. An den Küsten weht mäßiger bis frischer Wind. Auch in der Nacht zum Sonntag regnet es.

Sonntag ist es wechselnd bewölkt mit Schauern oder kurzen Gewittern. Und es wird kalt: Die Temperaturen steigen auf maximal 11 Grad. Zum Wochenbeginn wird wieder minimal wärmer, die Schauer bleiben aber hartnäckig. (mp)