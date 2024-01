Zweite Sturmflut innerhalb von 24 Stunden schwappt durch Hamburg!

Bereits am Montagmorgen hatte es am Fischmarkt und in anderen tiefliegenden Gebieten entlang der Elbe nasse Füße gegeben – und auch das Hochwasser am Dienstagmorgen läuft deutlich höher auf als gewohnt.

Für die Nordseeküste wird für Dienstagmorgen vor einer weiteren Sturmflut gewarnt. Betroffen sind vor allem Hamburg, das Elbe- und das Wesergebiet, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Montagabend mitteilte. Die Polizei warnte die Bevölkerung, die betroffenen Gebiete zu meiden und sich regelmäßig zu informieren.

Sturmflut: Nicht nur Hamburg ist betroffen

Von einer Sturmflut an der Nordsee sowie in Emden, Bremen und Hamburg spricht das BSH ab Pegelständen von 1,50 Metern über dem mittleren Hochwasser. Bereits am Montagmorgen hatte eine Sturmflut den Fischmarkt in Hamburg überflutet. (dpa/mp)