Sturmflut an Nordsee erwartet – auch Hamburg droht Überschwemmung

Am Freitagmorgen kann es nach Angaben des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) zu einer Sturmflut an der Nordsee in Schleswig-Holstein kommen. Hamburger könnten auf dem Fischmarkt nasse Füße bekommen.

Das BSH in Hamburg erwartet an der Nordsee Pegelstände von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser, wie eine Sprecherin bekanntgab. Beim Abendhochwasser am Donnerstag werde hingegen noch kein Sturmflutniveau erreicht.

Bei der möglichen Sturmflut wäre dann nach Angaben der BSH-Sprecherin auch Hamburg betroffen. Dort werde erwartet, dass der Fischmarkt überschwemmt wird.

Sturmflut in Hamburg erwartet: Überschwemmung am Fischmarkt möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht zudem am Donnerstag und Freitag an Nord- und Ostsee keine Unwettergefahr. Es wehe aber kräftiger Westwind mit Böen von über 65 bis vereinzelt über 75 Kilometern die Stunde. „Es handelt sich um einen normalen Herbststurm“, sagte der DWD-Experte.

Aufgrund der Sturmwarnung und des Hochwassers fallen laut der Internetseite der Wyker Dampfschiffs-Reederei die Fähren zwischen Hallig Hooge und Schlüttsiel aus. Ebenso fahre keine Fähre mehr nach Langeneß.

Sturmflut an der Nordsee: Fähren fallen aus

Nach Angaben der Neuen Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH fiel am Donnerstagmorgen nur eine Fähre aus. Alle anderen Verbindungen nach Pellworm sollen weiterhin normal fahren.

In Kiel hingegen fiel der Fährverkehr am Donnerstag auch aus. Ursache hierfür war allerdings kein Hochwasser, sondern ein Niedrigwasser von unter vier Metern an der Förde. (dpa/mp)