Erst Sturm, dann Schnee und Glättegefahr: Der Winter greift nach Hamburg

Noch vier Wochen bis Weihnachten – und in Hamburg wird aus dem Spätherbst ganz schnell der Winter. An den kommenden Tagen wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nass und kalt. Am Wochenende könnte aber auch mal die Sonne durchkommen.

Bevor die Temperaturen sinken, wird es am Donnerstag aber nochmal richtig mild: Bei zwölf Grad liegen die Höchsttemperaturen. Sonne tanken können Hamburger aber nicht: Der Himmel ist stark bewölkt. Aus Nieselregen wird gegen Abend Schauerwetter mit starkem Wind. In der Nacht zum Freitag liegen die Tiefstwerte bei vier Grad.

Der Freitag beginnt mit Schauern, teils mit Graupel, sowie örtlichen Gewittern. Wärmer als sechs bis acht Grad wird es nicht. In Schauernähe gibt es starke Böen, an der See drohen sogar orkanartige Windstöße.

Schneeregen und Glätte: Der Winter greift nach Hamburg

In der Nacht zum Samstag fallen gewittrige Regen-, Graupel- und Schneeschauer. Die Temperaturen sinken auf null bis Minus drei Grad – Glättegefahr.

Am Samstag lässt sich zeitweise die Sonne blicken. Regen- oder Graupelschauer werden selten. Kalt bleibt es trotzdem: Die Höchstwerte liegen zwischen drei und fünf Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es wechselnd bewölkt, das Thermometer sackt auf bis zu Minus fünf Grad ab.

Wetter in Hamburg: Wochenende wird freundlich

Am Sonntag fallen Richtung Ostsee einige Schneeschauer, sonst ist das Wetter häufig freundlich und meist trocken – aber kalt: Maximal drei Grad sollen es tagsüber werden.

In der Nacht zum Montag erwartet der DWD örtlich etwas Schnee oder Schneeregen bei leichtem Frost zwischen Minus vier und null Grad. (mp)