Wegen einer Stromstörung sind im gesamten Hamburger Stadtgebiet am Montagmittag mehr als 1000 Ampeln ausgefallen. Das teilte die Verkehrsleitzentrale auf MOPO-Nachfrage mit. Auch mehrere Kunden waren betroffen.

An etlichen Straßen und Kreuzungen wurden Autofahrer plötzlich von farblosen Ampelanlagen überrascht: „Viele Anlagen merken, dass eine Störung vorliegt und schalten sich alleine wieder ein, wenn der Strom da ist“, erklärt ein Sprecher der Leitzentrale. „Andere müssen händisch von hier aus wieder in Betrieb genommen werden.“

Der Großteil der ausgefallenen Ampeln würde wieder normal laufen. Einige wenige könnten aber auch nicht aus der Ferne gesteuert werden, „weil offenbar durch die Störung Sicherungen beschädigt wurden“, so der Sprecher weiter. Zu Unfällen in Folge des Ausfalls kam es den weiteren Angaben zufolge nicht – aber zu Verkehrsbehinderungen an einigen Stellen. Mittlerweile würde der Verkehr aber innerstädtisch wieder laufen.

Die Ursache für die Störung sei ein „kurzzeitiger Spannungseinbruch im Übertragungsnetz von 50Hertz Transmission GmbH um 13.20 Uhr“, wie Stromnetz Hamburg am Nachmittag mitteilte. Dabei sei es auch bei Kunden zu Beeinträchtigungen gekommen, heißt es.

Auch in Pinneberg, Tornesch, Rellingen, Halstenbek und Bönningstedt war es zu Ausfällen gekommen. (dg)