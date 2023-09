Stromausfall legt Teile des Hamburger Hauptbahnhofs lahm

In zahlreichen Läden rund um den und im Hamburger Hauptbahnhof mussten die Angestellten am Montag eine zwangweise verlängerte Mittagspause einschieben. Der Strom war ausgefallen.

Insgesamt 138 Geschäfte waren davon betroffen. Wegen der Störung gingen am frühen Nachmittag in den Läden die Lichter und Maschinen aus, wie eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg am Montag sagte.

Stromausfall am Hamburger Hauptbahnhof – Bahn nicht betroffen

Der Defekt trat in Teilen der Altstadt und von St. Georg auf, teilte das Unternehmen gegen 13.40 Uhr auf der Kurznachrichtenplattform X mit.

In Teilen von #Hamburg #HamburgAltstadt und #StGeorg behebt unser Störungsteam aktuell einen #Stromausfall. Gegen 15:30 Uhr fließt der Strom wieder. Mehr Infos unter: https://t.co/rdw17Q8kiN — Stromnetz Hamburg Störungsmeldungen (@StromausfallHH) September 25, 2023

Gegen 14.30 Uhr meldete Stromnetz Hamburg, dass der Fehler behoben worden sei.

Die Bahn war davon nicht betroffen. Was genau zu dem Fehler geführt hatte, war zunächst unklar. Vermutlich sei ein unterirdisches Kabel defekt. Das werde nun weiter geprüft. (dpa/fbo)